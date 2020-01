Djokovic plaisante sur son manque de capacité à faire “le grand gré”

Novak Djokovic Il a essayé de faire un de ces coups inoubliables qui ont bouleversé les tribunes, mais il n’a pas réussi. Dans le troisième set de son duel contre Jan-Lennard Struff de Open d’Australie 2020, le Serbe a mal frappé le ballon en tentant de le renvoyer par l’arrière et entre les jambes, et interrogé en fin de match, il a fait preuve de son grand sens de l’humour. “La vérité est que Nick Kyrgios le fait beaucoup mieux que moi. Je ne pense pas qu’il réessayera dans tout le tournoi”, a-t-il déclaré pour le plus grand plaisir du public.

