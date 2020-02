Djokovic règne, le rêve brisé de Serena Williams

HAUTS Novak Djokovic, 10 ans et plus. Un réservoir. Les deux sets perdus en finale avec Thiem n’étaient qu’une illusion pour son adversaire et pour ses détracteurs. Concentré, solide physiquement et mentalement, son 8e majeur est bien mérité.

Cette année, sa force a été de varier son tennis, de l’adapter aux situations, notamment sous pression. Plus proche de Rafael Nadal et de Roger Federer, il peut devenir le numéro un des Slams. Monstrueux. Dominic Thiem, 9 ans. Les améliorations sur les courts en dur sont évidentes.

En finale, il pourrait aussi gagner, mais contre Superman Djokovic, c’est impossible pour personne maintenant. Le titre du Slam arrivera. Roger Federer, 8 ans. Il arrive en demi-finale dans des conditions physiques précaires. Il vit un autre drame psycho-physique contre Djokovic, mais il ne pouvait pas faire plus que ça.

Il peut toujours gagner un Chelem, même si Djokovic est son cauchemar. Alexander Zverev, 8. Enfin une demi-finale au Slams. Un résultat positif après des mois d’obscurité. Il peut redevenir protagoniste. Rafael Nadal, 7 ans. Melbourne est un cauchemar pour lui.

En quarts de finale, le rêve d’atteindre le record du Federer’s Slam prendra fin. Au Roland Garros, il aura une nouvelle chance. Sofia Kenin, 10 ans. La victoire à Melbourne est douce et inattendue. Il a couronné deux semaines fantastiques avec des performances incroyables, battant tous ses adversaires.

Pratiquement parfait. Garbine Muguruza, 9 ans. Après les derniers mois extrêmement difficiles, je voudrais seulement dire: bon retour! Ashleigh Barty et Simona Halep, 8 ans. À la veille des demi-finales, ils étaient les favoris. La défaite peut survenir de façon inattendue, mais dans les autres tournois, ce seront les adversaires à battre.

Garanties. Ons Jabeur, 7 ans. La surprise du tournoi. Ftansy et le talent sont ses meilleures compétences. Elle a joué le plus beau tennis du tournoi. Sera-t-elle un jour de nouveau capable d’atteindre un tel niveau? Caroline Wozniacki, 10 ans. Un vote spécial pour le dernier tournoi de ce grand champion.

FLOPS Stefanos Tsistipas, 4 ans. C’était censé être son tournoi. Il rate l’occasion, se révélant encore immature et incomplet. Daniil Medvedev, 4 ans. Tout le monde le considérait comme la seule alternative aux Big Three. La pression a conditionné son tournoi.

Célébré en 2019, il doit désormais retrouver sa solidité, sinon il risque de faire comme Zverev en 2019. Grigor Dimitrov, 4 ans. Un pas en arrière. Crevette. Naomi Osaka, 4 ans. Elle n’a pas pu défendre le titre. Contre Cori Gauff, elle a joué l’un des pires matchs de sa jeune carrière.

Elle ressentait trop de pression. Serena Williams, 4 ans. Le 24e Slam est un cauchemar. Cauchemar que cette fois porte le nom de Qiang Wang, qui a éliminé l’Américain du tournoi sans pitié. Maria Sharapova, 3 ans. Déphasé physiquement et psychologiquement. Elle a atteint la fin de la ligne.