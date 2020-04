Djokovic rejoint la campagne de Nadal

Voir les meilleurs joueurs de tennis du monde ensemble est quelque chose qui inestimable. La réaction du monde sportif espagnol à la campagne lancée par Rafa Nadal et Pau Gasol pour lutter contre coronavirus C’était incroyable, mais ce n’est pas seulement de notre pays que l’aide arrive. Rafa a posté il y a quelques minutes un tweet annonçant la contribution de Novak Djokovic à cette initiative, créée par la Croix-Rouge et promue par des athlètes espagnols. Sans aucun doute, un énorme geste du Serbe et une de ces nouvelles qui nous ont fait sourire.

Un grand merci à @djokernole pour sa contribution à la campagne #nuestramejorvictoria en aidant les personnes dans le besoin dans la lutte contre le virus Corona.

Acte de classe ——– Hvala Nole! pic.twitter.com/ypnRPHIZAd

– Rafa Nadal (@RafaelNadal) 3 avril 2020

.