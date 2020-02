Djokovic rencontre Tsitsipas en finale de Dubaï

La joueuse de tennis serbe Novak Djokovic Il est sorti victorieux ce vendredi d’un intense duel avec Gaël Monfils (2-6, 7-6 (8), 6-1), où il a suivi trois ballons de match français, pour atteindre sa sixième finale dans le tournoi de Dubaï, de catégorie ATP 500 et qui est contesté sur piste dure, où il sera mesuré avec le grec Stefanos Tsitsipas.

28/02/2020 à 19:17

CET

SPORT.es

Le numéro un mondial, qui vous a assuré cette condition une semaine de plus en vous auprès de Rafa Nadal lors de son avant-dernière manche, a commencé ci-dessous dans une mauvaise première mi-temps, mais a sorti à temps le répertoire qui le rend invaincu en 17 matchs en 2020. 17-0 C’est aussi l’histoire des matchs entre Djokovic et le joueur de tennis français, qui l’avait plus proche que jamais dans le deuxième set.

Monfils, un autre joueur dans une séquence avec seulement deux défaites jusqu’à présent (le Serbe lui-même dans la Coupe ATP et Thiem en Australie) et les titres à Montpellier et Rotterdam, a commencé à un grand niveau qui l’a rendu agité et beaucoup au service de son rival. Ainsi, il s’est cassé au troisième match puis au septième. Celui de Berlgrado a continué d’échouer avec son service au début du deuxième trimestre.

Le Français a éclaté mais le Serbe a commencé sa réaction, récupérant le désavantage et avec jusqu’à cinq balles de set, le reste, dont il n’a pas profité. L’option perdue l’a fait douter dans le ‘tie-break’ du numéro un et Monfils a obtenu 6-3 avec trois balles de match. Cependant, si proche mais si loin, la tête a disparu, et le set dans une double faute.

L’intimidation de Djokovic a cédé la place à un tiers placide pour Belgrade, avec un 6-1 inégalé, les deux derniers matchs contre un Monfils qui est venu entrer dans les vestiaires pour assister au physio. «Nole» sera mesuré en finale à un Tsitsipas qui battait (6-2, 6-3) pour Daniel Evans se bat à nouveau pour le titre qu’il a donné l’an dernier à Roger Federer.

.