Djokovic répond au défi de Federer … mais sans chapeau

Nous savons très bien que Novak Djokovic il aime les défis. Le Serbe ne voulait pas rater le défi lancé il y a quelques heures par Roger Federer, un défi pour animer la quarantaine et inciter chacun à rester chez lui. Le Serbe a répondu à Roger tapotant le mur avec sa raquette très proche, via son compte Instagram. Bien sûr … cette fois, il n’y avait pas de chapeau. Un échantillon de bonnes vibes de plus, pour une bonne cause, entre deux raquettes historiques.

@ La réponse de Djokernole n’a pas tardé à venir. – pic.twitter.com/H3niHrnioT

– ESPN Tennis (@ESPNtenis) 7 avril 2020

