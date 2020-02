Djokovic reste devant. Garin passe devant Roger Federer, Zverev, Rafaele Nadal

La semaine derrière nous a vu le premier événement ATP 500 de la saison sur terre battue et deux autres tournois ATP 250, offrant aux joueurs une chance de réaliser des gains significatifs sur l’ATP Race to London. Novak Djokovic est toujours le principal concurrent pour obtenir la naissance de la finale de l’ATP en premier, gagnant 2665 points à la Coupe ATP et à l’Open d’Australie en tête de liste, des kilomètres devant le finaliste de Melbourne Dominic Thiem qui n’a pas réussi à ajouter plus de points à son décompte après la défaite en quart de finale à Rio de Janeiro contre Gianluca Mager, classée en dehors du top 100.

Dominic a toujours 390 points d’avance sur Gael Monfils qui vise la troisième couronne consécutive à Dubaï cette semaine, dans l’espoir de prolonger son avantage sur les joueurs derrière lui. Le Chilien de 23 ans, Cristian Garin, est le candidat à la finale de l’ATP pour la première fois de sa carrière, remportant Cordoue et Rio de Janeiro en trois semaines pour remporter 750 points pour gagner 22 positions sur la liste et devenir le quatrième meilleur joueur de la saison jusqu’à présent.

Garin compte désormais 25 points d’avance sur Doha et le champion d’Adélaïde Andrey Rublev qui tentera de retrouver la place à Dubaï où il a pris un départ victorieux lundi. Roger Federer a 50 points de retard sur le Russe grâce à son apparition en demi-finale de l’Open d’Australie, sans aucune chance d’accumuler plus de points dans les prochains mois après une opération au genou qui le maintiendra sur la touche jusqu’en juin.

Alexander Zverev cherche les premiers points en dehors de l’Open d’Australie à Acapulco, avec Rafael Nadal qui est à 110 points derrière lui à la dernière place qui mène à Londres pour le moment. Felix Auger-Aliassime est neuvième après avoir disputé la finale à Rotterdam et Marseille, perdant les deux mais récoltant jusqu’à présent 12 victoires en 2020 et espérant en faire autant à Acapulco et lors des premiers Masters 1000 de la saison à Indian Wells et Miami.

Daniil Medvedev n’a pas connu une bonne campagne marseillaise, devançant toujours deux rivaux et restant devant le champion en titre des finales ATP Stefanos Tsitsipas qui a défendu le titre à Marseille dans un très bon style pour marquer 250 points.