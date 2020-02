Djokovic révèle où il garde ses trophées

Novak Djokovic a avoué dans un communiqué accordé à l’ESPN quelle est la place réservée au stockage de tous les trophées récoltés tout au long de sa carrière professionnelle. “Mon père fait une sorte de musée en Serbie avec toutes mes récompenses et m’a déjà dit qu’il avait une place réservée pour ça Open d’Australie 2020. C’est un grand honneur pour moi de gagner à nouveau ici, je ne prends jamais rien pour acquis malgré avoir gagné tant de fois. Les tournois du Grand Chelem sont la raison pour laquelle je continue à jouer au tennis et ils me motivent pour être le meilleur possible “, a déclaré le Serbe.

