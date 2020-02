Djokovic révèle pourquoi il est végétalien

Dimanche, la soirée a été animée et scintillante pour le Serbe, couronné d’un huitième titre de l’Open d’Australie en 2020. Les jeunes flairs n’avaient pas encore réussi à briser la suite des trios avec 13 derniers titres du Grand Chelem partagés par Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.

Bien que le régime végétalien de Djokovic soit bien connu et qu’il s’y soit accroché pendant plus de quatre ans et demi, au cours de l’Open d’Australie de cette année, Djokovic déployé, il a été soumis à un examen minutieux en raison de son alimentation complètement végétalienne.

Le numéro 2 mondial des 32 ans avait également ajouté que de nombreuses personnes doutaient qu’il puisse continuer avec un régime végétalien, y compris ceux de son plus proche. Cependant, après sa victoire au quatrième tour, l’ajout de son alimentation était basé sur un objectif éthique plus élevé et des motifs religieux alors qu’il pouvait à peine supporter ce qui arrivait aux animaux à travers le monde, Djokovic a déclaré plus tard le mois dernier: «Je suis très heureux de être à base de plantes et jouer à ce niveau depuis quatre ans et demi.

Il y a eu beaucoup de critiques, les gens autour de moi ne pensaient pas vraiment que je pouvais faire ça, il y avait beaucoup de doute et de points d’interrogation, j’ai traversé différentes phases d’adaptation au nouveau style de vie. “” C’est un style de vie, pas seulement un régime alimentaire, car vous avez aussi des raisons éthiques, être conscient de ce qui se passe dans le monde animal, de l’abattage des animaux et de l’élevage et tout, qu’il y a aussi un énorme impact sur le climat changer que les gens ne parlent peut-être pas autant.

C’est plus qu’une raison de performance pour moi, c’est un style de vie, c’est une approche, c’est quelque chose dont je suis vraiment fier et j’espère que la communauté grandira encore plus. »« J’espère que je peux inspirer d’autres athlètes qu’il est possible d’être à base de plantes et de bien récupérer, d’avoir de la force, d’avoir des muscles.

Je ne suis pas un haltérophile, bien sûr, mais j’ai un équilibre optimal entre la force et la puissance et la vitesse … Rien ne semble manquer. Je continuerai à apprécier ça. ”