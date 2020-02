Djokovic salue la carrière de Sharapova

Novak Djokovic Une de ces parties qui a laissé le spectateur en blanc, à cause de son niveau, de sa qualité et de sa faim. Un match parfait que le Serbe a analysé depuis un début plus inconfortable à cause du vent, lors d’une apparition devant la presse où il avait de grands mots pour Maria Sharapova, qui a annoncé aujourd’hui sa retraite, et dans laquelle il a également analysé le niveau de son prochain rival, La Russe Karen Khachanov.

Analyse de votre énorme match aujourd’hui à Dubaï. “Écoutez, je pensais que c’était difficile aigü dès le début, surtout mentalement. Il m’a fallu quelques premiers matchs pour m’habituer aux conditions difficiles d’aujourd’hui. C’était assez venteux sur le court, même si cela ne semble pas être le cas de l’extérieur. Le vent changeait de direction tout le temps, ce n’était pas vraiment facile d’obtenir le rythme, c’était complètement différent de n’importe quel autre jour, le vent vient de se lever aujourd’hui, et Philipp est un adversaire coriace, vous devez le prendre au sérieux, quelle que soit votre qualification, c’est quelqu’un qui a un une expérience formidable sur une grande scène. Il a joué beaucoup de grands tournois dans sa vie et de grands jeux. Il aime vraiment ce genre de défi. Il y a 12 mois, il m’a battu en deux sets à Indian Wells. Je savais que quand je suis entré dans ce jeu, je devais être fort, rester concentré jusqu’à la fin, ne pas lui permettre de sentir qu’il a la possibilité de revenir au jeu si je suis devant. Et c’est ce qui s’est passé. Je pense que le deuxième set était très , très bien, je me sentais bien dans mes jeux de service. Tout s’est très bien déroulé. Et dans les jeux, le reste le pressait constamment. “

Un hommage en mots à Maria Sharapova. “Son impact sur le sport, non seulement le tennis féminin, mais le tennis masculin, le tennis en général, était excellent. Elle l’est toujours. Elle continuera d’être présente parce que je pense que sa marque dépasse ses réalisations en tennis. Elle a différentes activités. Je sais qui a la marque Sugarpova, et d’autres choses différentes. C’est une fille très intelligente, quelqu’un que je connais très bien depuis longtemps. Elle a l’esprit d’une championne, quelqu’un qui n’abandonne jamais. Elle l’a démontré surtout au cours des cinq dernières Il a eu beaucoup d’obstacles et de difficultés, en particulier avec ses blessures et tout ce qu’il a dû endurer pour se donner au moins une autre chance de jouer au tennis de compétition Pour quelqu’un qui a remporté cinq tournois du Grand Chelem et qui a été le numéro un mondial le sport, ce n’est pas facile de recommencer, et il l’a fait plusieurs fois au cours des cinq dernières années, il mérite beaucoup de respect, je suis sûr qu’il ressent un grand soulagement maintenant, il devrait certainement être fier de tout ce qu’il a accompli. “

Son prochain rival, Karen Khachanov. “Karen est un joueur très puissant. Un excellent service, un grand coup droit et un revers très, très solide. Il est grand, physiquement très fort. Il aime frapper le ballon très rapidement et avec beaucoup de puissance, comme Rublev. Il est un grand gars. Nous nous entendons très bien, nous nous entraînons beaucoup. C’est un travailleur acharné. Il consacre beaucoup de temps et d’énergie à essayer de perfectionner son jeu, et il a un grand entraîneur, très expérimenté. Je l’ai vu jouer quelques jeux ici. Je pense qu’il joue un très bon niveau. Ce sera un grand défi pour nous deux. Ce sera un match de nuit. Nous verrons des conditions un peu différentes de celles du jour pour lui. Il a joué ici plusieurs fois dans la journée. Je sais ce que je dois faire. Je connais son jeu. Je vais bien me préparer avec mon équipe, essayer d’être aussi fort que moi lors des deux premiers matchs. “

.