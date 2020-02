Djokovic se lance à fond dans le combat des ＇grands＇

Les grands champions se fixent de grands objectifs et Novak Djokovic Ce n’est pas une exception. Le joueur de tennis serbe sait qu’il a la portée pour devenir le joueur avec plus de tournois du Grand Chelem dans l’histoire et travailler quotidiennement pour l’obtenir: «Le Grand Chelem est mon objectif principal, donc je continue de concourir et de jouer toute la saison. Il a tenté d’atteindre le numéro un historique, a déclaré Novak après avoir atteint le 17e “Grand” de sa carrière.

La tyrannie des «Big Three» en termes de titres du Grand Chelem est totale. Depuis que Roger Federer imposé lors du tournoi de Wimbledon en 2003 63 Grand Chelem ont été disputés dont parmi les Suisses, Rafa Nadal et Novak Djokovic 56 ont été récompensées et près de 90% des finales ont imprimé leur nom sur les gros titres.

Mais met en évidence la façon dont la carrière fulminante serbe dans ce défi. Le Serbe a remporté sa première Grande en 2008 précisément en Australie, à l’époque, Federer avait douze titres tout en Nadal J’en avais eu trois. Cela semblait être une véritable chimère pour atteindre les Suisses.

Mais si nous continuons d’avancer dans le temps, lorsque Belgrade a levé sa deuxième couronne, également à la Rod Laver Arena, en 2011, Federer J’avais déjà réussi 16 tournois du Grand Chelem et Nadalneuf.

Une montée éblouissante

Les deux rivaux s’éloignaient de plus en plus dans une course qui, cependant, Djokovic Il a réussi à la perfection. Un an de moins Rafa et avec six de moins de Roger, le Serbe a commencé à grimper la même saison en remportant également Wimbledon et l’US Open et à partir de là, il n’a cessé de remporter des titres au détriment de ses rivaux.

Aujourd’hui, après avoir gagné en Australie pour la huitième fois, Novak avec 17 tournois du Grand Chelem a à sa disposition Nadal qui en a 19 et Federer qui en détient 20. Il n’est pas farfelu de penser que le joueur de tennis de Belgrade, encore moins diminué par des blessures et quelque chose de plus jeune, peut entrer dans l’histoire et devenir le joueur avec le plus “gros” de l’histoire.

Trois décennies gagnantes

Djokovic Il est devenu le premier joueur de tennis à remporter un Grand Chelem en trois décennies différentes. Au cours de la décennie 2000-2009, il a remporté un titre, de 2010 à 2019, un total de 15 a été décerné tandis que dans celui de 2020 à 2029, nous venons de commencer, il a été couronné une fois. Attentif à cet homme qui sera la légende.

