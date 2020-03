Djokovic se tourne vers des poêles à frire pour jouer pendant la quarantaine

Les joueurs de tennis font ressortir leur côté le plus créatif en raison de la situation de quarantaine. Rester à la maison est un défi et beaucoup d’entre eux ne veulent pas perdre la forme … parfois plus singulièrement que d’autres. Dans ce sens, Novak Djokovic Il a téléchargé une vidéo sur son Twitter dans laquelle on le voit jouer au tennis à la maison, avec un réseau improvisé et avec deux poêles à frire faire des raquettes. Même après avoir remporté un point contesté, le Serbe s’est jeté à terre en se souvenant de sa célébration en Australie après le titre en 2008. Son rival est son ami et joueur de tennis Carlos Gómez Herrera, avec lequel on peut supposer que le vainqueur du premier Grand Chelem de l’année passe la quarantaine à Marbella.

La compétition ne s’arrête jamais —— #tennisathome —-

Такмичење није престало – pic.twitter.com/JG8ux5DSdB

– Novak Djokovic (@DjokerNole) 31 mars 2020

