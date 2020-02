Djokovic s’exprime à Dubaï après avoir remporté Jaziri

Novak Djokovic Il a terminé, en seulement deux heures, sa fête et sa conférence de presse qui a suivi. Il a à peine épuisé et est déjà à l’hôtel pour se reposer une heure et commencer une autre journée d’entraînement demain avant son prochain match. Ce qui est dit un départ parfait, des mots littéralement utilisés par le numéro 1 mondial devant la presse spécialisée et accréditée.

“Oui, c’est une excellente façon de commencer le tournoi”, a expliqué Nole. “Comme je l’ai dit lors de la conférence de presse d’avant-tournoi, je manque de jouer ici. J’apprécie vraiment. J’apprécie les sessions de nuit. Il y a beaucoup de monde pour une journée d’ouverture du tournoi. C’est une journée de travail, donc je tiens à remercier tous ceux qui Ils sont entrés. C’était une super ambiance dans un match d’une heure, je pense que j’ai tout fait aussi bien que j’imaginais que ce serait pour le premier match. Bien sûr, il y a des choses qui peuvent toujours être améliorées, des choses qui peuvent être meilleures. Mais je dois être satisfait de la performance. “

Sans Roger, Djokovic regrette son absence mais ne change pas d’approche lors de la préparation du tournoi. “Pas en particulier. Je veux dire, bien sûr, Roger est une personne très importante, un joueur et une marque pour notre sport. Bien sûr, vous ne voulez pas le voir manquer un tournoi. Maintenant, si je comprends bien, il sera absent jusqu’à la saison de gazon. Ce c’est un coup dur pour notre sport et pour ce tournoi en particulier, où il est champion en titre, il a gagné à plusieurs reprises, mais cela ne change pas grand-chose en termes de mon approche.S’il avait été ici au tirage au sort, nous pourrions éventuellement nous rencontrer en finale. pour gagner quatre matchs Vous devez construire votre jeu Vous devez gagner contre tous ces gars qui jouent à un niveau élevé Il y a toujours certains des meilleurs joueurs dans le top 10 ou le top 15 qui jouent chaque année. défi pour moi ou pour tout autre joueur. “

Interrogé sur ses routines d’entraînement pour cette saison, Nole était au fond de ses explications. “Je ne crois pas à la stagnation ou à la zone de confort. Je ne crois pas que la zone de confort existe vraiment. Vous êtes constamment mis au défi à tous les niveaux, tous les jours. J’essaie continuellement avec mon équipe de concevoir différentes formes d’entraînement, traitant de choses comme la récupération. ou la formation mentale, la formation émotionnelle. Je pense qu’une combinaison de tous ces différents éléments vous donne la formule du succès. Évidemment, cela n’a pas toujours fonctionné parfaitement, mais je comprends et accepte que je suis imparfait comme tout le monde. Je pense que vous devez soyez conscient de cela, essayez de travailler sur vous-même, que le travail interne est le plus gros travail que vous puissiez faire. Bien sûr, je passe encore beaucoup de temps sur le terrain et dans le gymnase. Il y a certaines choses que vous devriez faire physiquement, mais vous pouvez Faire beaucoup de choses mentalement et émotionnellement, qui vous permettent d’être dans cet état de flux, vous permet d’être à votre performance maximale à chaque match. Cela fonctionnera partout où il ira. Mais tout au long de ma carrière, j’ai eu la chance d’avoir un taux de réussite assez élevé. “

Son prochain rival, l’Allemand Philipp Kohlschreiber. “J’ai perdu contre lui en deux sets à Indian Wells l’année dernière. Je suis conscient de ce qu’il est capable de faire. En fait, il aime jouer avec les meilleurs joueurs sur une grande scène. Il a beaucoup d’expérience. Il est très en forme.” Il continue de jouer même à cet âge à un niveau élevé. Je ne le sous-estimerai certainement pas. Comme je l’ai dit avant notre dernière rencontre, je l’ai perdu en deux sets sur les terrains durs. Je vais me préparer à me sentir bien sur le terrain. Ce soir, c’était un autre témoignage de ce que que je ressens. Confiance, évidemment, bien frapper le ballon. J’espère que cela pourra continuer dans le prochain match. “

