Djokovic sur l’aide de Kobe Bryant; heures avant la mort de ce dernier

Dimanche soir, la nouvelle a été annoncée que Kobe Bryant, légende de la NBA, était décédé dans un accident d’hélicoptère en Californie. Plus tard, plus de détails sont apparus que sa fille de 13 ans, Gianna, était également décédée à ses côtés dans l’accident. Au total, neuf personnes, dont le pilote d’hélicoptère, ont perdu la vie.

Bryant avait 41 ans. Dimanche matin, Novak Djokovic a partagé sur les liens étroits qu’il partageait avec la légende de la NBA et comment il l’avait aidé à surmonter les problèmes qui l’avaient fait souffrir en 2017. Se référant aux précieux conseils de Bryant, le joueur de 32 ans a déclaré: «Kobe a été l’un de mes mentors.

J’ai eu plusieurs conversations téléphoniques avec lui et aussi bien sûr quand on se voit en direct ces deux dernières années. Lorsque je traversais la blessure avec mon coude et que je luttais pour gérer mentalement et émotionnellement toutes ces différentes choses qui m’arrivaient et que je tombais dans le classement et que je devais ensuite gravir les échelons, il était l’une des personnes qui était vraiment là pour moi de me donner des conseils et des directives très précieux pour croire en moi et avoir confiance en moi, faire confiance au processus que je serai de retour ».

Djokovic affrontera le Milos Raonic du Canada en quart de finale à l’Open d’Australie. Le champion en titre n’a perdu qu’un seul set en route pour atteindre les huit derniers à Melbourne Park.