Djokovic, Thiem et COVID-19 – Dernier mot sur le tennis

COVID-19 a contraint le tennis professionnel à un arrêt à long terme. Mais, alors que les meilleurs joueurs du circuit ATP et du circuit WTA ne sont pas financièrement paralysés par l’arrêt du tennis, de nombreux joueurs de rang inférieur sont massivement touchés par le manque de prix qui leur sont disponibles dans le sport.

Bien qu’il existe de nombreuses façons de maintenir en vie les carrières de joueurs de bas niveau, le plan de Novak Djokovic, numéro un mondial de l’ATP, a gagné le plus de succès. Le plan de Djokovic est spécifique au tennis masculin, mais un plan similaire pour les femmes pourrait facilement être exécuté s’il y avait un soutien.

Djokovic prévoit que le top 100 en simple et le top 20 en double contribueront de l’argent dans un format à échelle mobile afin de, si les rumeurs sont vraies, donner 10 000 $ aux joueurs d’aussi haut que le n ° 250 mondial à aussi bas que le n ° 700 mondial Les joueurs ne seraient pas seuls à fournir des secours, car Djokovic s’attend à ce que les majors et l’ATP contribuent également une grande somme d’argent.

10 000 $ donneraient un coup de pouce majeur aux joueurs qui sont à portée de frappe pour grimper dans le classement et devenir les piliers du tennis professionnel. Bien sûr, le n ° 249 mondial et le n ° 701 mondial seront probablement bouleversés si cette idée se concrétise. Mais, vous devez tracer les seuils quelque part.

Stefanos Tsitsipas semble adhérer, sachant que le tennis est bien plus que le haut du sport. Tsitsipas a écrit sur son Instagram: «Le monde du tennis est construit à plusieurs niveaux et ce que la plupart des gens ne voient pas, ce sont les joueurs qui se battent semaine après semaine pour leur survie sur le circuit afin qu’ils puissent le faire sur la grande scène… Chers joueurs, je vous mets au défi de faire un don ou de me rejoindre en ajoutant des articles à cette vente aux enchères en ligne… »

Roger Federer et Rafael Nadal semblent également apporter leur soutien. Les Big 3, ainsi que les autres joueurs du Top 5 Dominic Thiem et Daniil Medvedev, devraient payer 30 000 $ pour que le plan fonctionne. En fait, pour que les objectifs fixés par Djokovic soient atteints, tous les 100 premiers se rallieraient.

Mais, Thiem, l’un des plus grands contributeurs attendus, a déjà mis une brèche importante dans l’espoir que les joueurs de rang inférieur bénéficient de la proposition de Djokovic.

Selon Lukas Zahrer, Thiem a déclaré: «Aucun des joueurs de rang inférieur ne doit se battre pour sa vie. J’ai vu des joueurs sur le Tour ITF qui ne s’engagent pas à 100% dans le sport. Beaucoup ne sont pas professionnels. Je ne vois pas pourquoi je devrais leur donner de l’argent. “

Mis à part les généralisations radicales dans la citation de Thiem, il semble assez ridicule pour l’Autrichien de parler de la façon dont les joueurs de rang inférieur ne se battent pas pour leur vie.

C’est tout le contraire, car les joueurs de rang inférieur se battent pour leur gagne-pain. Compte tenu du prix extrêmement bas des événements Challenger et ITF, les joueurs étaient à peine capables de gagner leur vie avant la pandémie.

De plus, de nombreux joueurs en simple dans cette gamme 250-700 sont des travailleurs très durs, dont certains auraient eu la chance de faire sensation cette saison si la saison n’avait pas été suspendue.

De jeunes étoiles montantes telles que Thomas Machac, Geoffrey Blancaneaux et Chun-hsin Tseng venaient juste de trouver leur rythme avant que le coronavirus ne fasse des ravages dans le monde. Bien qu’il s’agisse de joueurs Challenger par opposition à des joueurs qui étaient sur le circuit ITF au moment de la pandémie, en ne contribuant pas au fonds, Djokovic nuirait également à la carrière de ces joueurs.

Et c’est une grande crainte, que les jeunes étoiles montantes qui n’ont pas la base de prix en argent sur laquelle les joueurs plus établis et mieux classés peuvent compter dans des moments comme ceux-ci, seront considérablement reculées par COVID-19. Qui sait quelle est la situation financière de ces joueurs et s’ils peuvent ou non s’arrêter financièrement au fil des semaines et ne tirent aucun revenu du tennis.

Cela ne veut pas dire que le plan de Djokovic est une solution parfaite. Il y a quelques problèmes majeurs qui doivent être soulevés.

Premièrement, il n’est pas clair à ce stade où les joueurs de double de rang inférieur s’inscrivent dans le fonds, le cas échéant. D’après la façon dont la proposition de Djokovic a été rédigée, il semble que les 250 à 700 meilleurs joueurs étaient des joueurs en simple.

Mais, les 20 premiers en double devaient tous contribuer 5 000 $. Leurs dons seraient-ils destinés aux joueurs en simple? Il y a de fortes chances que beaucoup d’entre eux préfèrent soutenir des joueurs de double de rang inférieur.

La proposition s’appuie également sur les contributions des 100 meilleurs joueurs de singles du monde. Mais, il semble injuste de s’attendre à ce que les joueurs qui tournent autour de 100 dans le monde abandonnent 5000 $, étant donné que leur situation financière en tournée est beaucoup plus fragile. Faut-il s’attendre à ce que ces acteurs contribuent? C’est une question difficile.

Et ce n’est pas exclusif à l’ATP. La WTA peut également mettre en œuvre une structure similaire au plan de Djokovic si elle le souhaite. La WTA pourrait voir les derniers détails du côté de l’ATP avant d’aller de l’avant avec son propre plan de paiement pour les joueurs les moins bien classés.

Mais, quelque chose doit être fait pour aider les joueurs de rang inférieur à maintenir leur carrière en vie. Et étant donné le montant d’argent au sommet du tennis, il semble juste qu’au moins les joueurs au sommet contribuent au bien-être du jeu.

Cela ne signifie pas que les meilleurs joueurs doivent le faire. C’est leur argent, et donc leur choix de la façon dont ils le dépensent. Mais, étant donné la différence entre la répartition des talents et de l’argent dans le sport, ce serait bien qu’un joueur comme Thiem s’intéresse davantage à la santé du sport dans son ensemble.

Djokovic a raison dans son intention, mais les joueurs, en particulier les meilleurs joueurs tels que Thiem, doivent être à bord pour que l’idée soit exécutée avec succès.

