Djokovic valorise la relation Federer-Nadal après avoir remporté Nishioka

Novak Djokovic est déjà en huitième de finale Open d’Australie. Comme d’habitude en lui, le Serbe passe de moins en plus, saisissant les sensations de chaque coup, après avoir vaincu Nishioka avec une capacité insultante et être entré dans la deuxième semaine de la manière qu’il préfère. Le numéro 2 mondial a parlé aux médias du match, de la relation Federer-Nadal et, bien sûr, des adieux du tennis de son ami Wozniacki.

Analyse du parti et de son rival, Nishioka. “Eh bien, lorsque vous commencez chaque set avec un avantage, bien sûr, cela vous donne plus de confiance, vous vous sentez un peu plus détendu. Je savais que vous auriez des opportunités dans vos jeux de service, parce que votre service n’est pas votre meilleur coup, pour ainsi dire, votre meilleur arme, je savais que j’essaierais d’être agressif, quelque chose comme toujours retourner une balle différente, jouer assez vite aussi, et cela a très bien fonctionné, je pense que mon service était, encore une fois, très efficace et m’a donné de nombreux points gratuits, de nombreux as, ce qui était C’est également le cas lors des deux premiers matchs.Sur Nishioka … il est certainement l’un des joueurs les plus rapides, sinon le plus rapide, que nous avons dans le circuit, et récupère beaucoup de balles.Si vous entrez dans le rallye avec lui, vous savez , et vous commencez à jouer à une sorte de tennis monotone, entrez un rythme qu’il aime. Il n’aime pas quand vous le mettez hors de position et si vous jouez très vite avec des balles courtes. Bien sûr, c’est plus facile à dire qu’à faire. Tactiquement, vous devriez le faire les bonnes choses s de la meilleure façon possible et exécutez les plans de match que vous avez en tête, préparez-vous avant le match. J’ai très bien fait contre lui lors des deux derniers matchs. “

Se regarder et améliorer sa capacité. “Vous pouvez toujours vous améliorer. Je pense que c’est la beauté du sport. Je pense que le taux de service que j’ai en ce moment, le pourcentage de victoires dans mes premiers services est vraiment élevé. Je suis donc très satisfait. Cela me permet d’avancer plus vite en mes jeux et gagner mon service plus dominant, puis mettre une pression supplémentaire sur le reste. C’est certainement quelque chose d’utile pour la deuxième semaine du Grand Chelem. Du fond du terrain, j’ai bien joué, à droite et à l’envers.Très solide à l’envers, en ce moment par exemple j’ai eu beaucoup de gagnants, et pas trop d’erreurs non forcées.C’est un style de jeu que je voudrais garder. Je commence à me sentir très, très à l’aise et compact sur la piste. Je vais essayer de continuer. “

Votre avis sur la relation entre Federer et Nadal. “Eh bien, il y a toujours eu un respect entre les deux. Je pense que leur contraste de styles dans le jeu et ce qu’ils ont accompli est incroyable, c’est historique. Il y a toujours eu un respect mutuel. Bien sûr, au début de leur rivalité, les choses ils semblaient un peu différents de ce qu’ils sont maintenant. Je pense qu’ils ont tous deux mûri en tant que joueurs et en tant que personnes. Je pense que leur relation aussi. “

Grands mots à Caroline Wozniacki. “Eh bien, tout d’abord, c’est triste de la voir quitter le tennis, car elle a été une grande championne et une de mes amies depuis de nombreuses années. Elle avait l’habitude de passer beaucoup de temps à Monaco, où je vis avec ma famille. Je l’ai donc vue plusieurs fois. , également en privé avec ma femme. C’est une personne merveilleuse et quelqu’un qui a laissé un grand héritage dans ce sport. Elle a eu des problèmes de santé au cours de la dernière année, un an et demi. Et j’espère qu’elle est en bonne santé et heureuse dans tout venir après le tennis. Il semble qu’il aura une famille s’ils décident d’avoir des enfants. Je leur souhaite bonne chance. “

