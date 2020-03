Djokovic veut regagner le trône d’Indian Wells et Miami

Novak Djokovic Vous aurez toujours des défis à relever, même si vous les avez déjà atteints. C’est la mentalité d’un vainqueur, visualisant des objectifs qui pour un autre sembleraient routiniers. Il reste beaucoup pour le prochain Grand Chelem et Novak a déjà dit à de nombreuses reprises que non seulement ces tournois étaient le seul stimulant, peu importe combien il se battait pour la gloire la plus recherchée. Le Serbe a toujours dit que les 1000 Masters sont une autre priorité et en quelques dates, il a devancé les deux plus importants du calendrier en termes de tradition et de difficulté.

C’est ce double qui survole l’environnement d’un circuit qui bouge à nouveau au son de ses pas et qui aura deux arrêts en Californie et en Floride où Djokovic n’a pas couru la meilleure des chances ces dernières années. Bien qu’il ait réalisé le double à trois reprises (2011, 2014 et 2016), lors des dernières campagnes cette section du calendrier a été insaisissable, avant l’arrivée de l’argile européenne. Et c’est que le numéro 1 mondial n’a pas seulement gagné dans aucun des deux tournois au cours des trois dernières années, mais n’a pas dépassé la huitième place dans l’une des six éditions, manquant Miami 2017, avec des chutes contre Taro Daniel ou Philipp Kohlschreiber.

Seuls Agassi, Ríos, Sampras, Federer et Djokovic ont remporté Indian Wells et Miami la même année

Les sensations sont désormais très différentes, à la fois en jeu et en prédisposition. Nole aura deux semaines pour se reposer et sera le principal favori de la victoire. “Bien sûr, j’essaie de saisir le moment et d’apprécier où je suis. Je pense que cela a été l’un des meilleurs débuts de toutes les saisons que j’ai eues dans ma carrière. Je me sens bien sur le court. J’ai joué sur un grand court de tennis. dur, qui est ma surface préférée. “

Le double nord-américain, qu’Agassi, Ríos et Sampras et Federer ont réussi en plus de Novak, est particulièrement compliqué en raison de l’exigence de jouer d’affilée et de jouer un tour de plus, avec des cadres plus étendus. Le défi, aussi excitant que compliqué. “J’ai établi mes objectifs, et ils sont très clairs pour moi. Je travaille pour les atteindre. Je vais essayer de rester en bonne santé et en forme et peut-être de faire de bons tournois à Indian Wells et à Miami. Cela ne m’est pas arrivé au cours des trois dernières années.” Je suis vraiment motivé pour bien le faire. En outre, il y a beaucoup de points en jeu pour moi. Historiquement, j’ai remporté les deux tournois à plusieurs reprises. J’ai quelques semaines avant mon premier match à Indian Wells, ce qui me permet de récupérer, de me reposer et d’être en pleine forme forme. “

“Je trouve la motivation dans les petites choses et les détails”, a avoué Novak samedi dernier après sa victoire à Dubaï. “La plus grande motivation est ma croissance personnelle en tant que joueur et en tant que personne … Ensuite, bien sûr, je suis inspiré et motivé par les objectifs que je me fixe. C’est pourquoi je joue au tennis professionnel. C’est pourquoi je compétitionne. La saison, comme je l’ai dit , cela a commencé le plus parfaitement possible. Je suis conscient du fait que la plupart des matchs auxquels je vais jouer, les joueurs n’auront pas grand-chose à perdre. Ils sortiront et essaieront de jouer de leur mieux et arrêteront la séquence. Je gagne, je me sens plus en sécurité et plus à l’aise [el] prochain match et en compétition et vraiment bien performer. “

