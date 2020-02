Djokovic veut rester numéro un jusqu’à Roland Garros

Novak Djokovic n’a jamais caché que l’héritage qu’il veut laisser quand il accroche la raquette est d’être le joueur de tennis avec plus de tournois du Grand Chelem dans son dossier et celui qui plus de semaines ont été au premier rang du classement ATP. Aujourd’hui c’est Roger Federer qui détient les deux privilèges, avec 20 «majors» à son actif – trois de plus que Novak et un de plus que Nadal – et 310 semaines en tant que numéro un. L’objectif à court terme est de dépasser le record suisse en tête du classement et ‘Nole’ pourrait l’atteindre s’il reste sur le point d’arriver au 5 octobre de cette année. Cette semaine, le serbe a commencé la semaine 277 étant le numéro un et aspire à maintenir l’honneur, au moins, jusqu’à Roland Garros.

«Au début de la saison Je voulais retourner au sommet dès que possible. Les circonstances voulaient que Nadal tombe en quart de finale (en Australie) et tout était aligné, maintenant tout est entre mes mains, a déclaré Djokovic dans une interview avec ‘Sportklub’. À la fin de ce mois, les deux Rafa comme Novak reviendra sur le ring à Acapulco et Dubaï, respectivement, et la vérité est qu’ils ne défendent pas beaucoup de points jusqu’à l’arrivée du Grand Chelem à Paris, qui se tiendra du 24 mai au 7 juin.

Va pour tous

Cependant, Djokovic ne fait pas confiance et c’est pourquoi dimanche dernier a confirmé sa présence aux 1000 Masters de Monte-Carlo, tournoi dans lequel il est tombé en quart de finale en 2019 mais que cette année il n’avait pas prévu de faire. Tout bateau est le bienvenu avant Roland Garros. «J’espère avoir une année couronnée de succès sur des terrains durs, en particulier à Indian Wells et à Miami, où j’ai beaucoup triomphé dans ma carrière, mais je n’ai pas obtenu de bons résultats ces dernières années. J’ai la chance de gagner plus de points, appréciés le joueur de tennis de Belgrade, que la saison dernière est tombé éliminé dans les seizièmes d’Indian Wells et les huitièmes à Miami.

Rafa tapi

Pour sa part, Nadal participera également aux tournois de Californie et de Floride, qui se disputent entre mars et avril. À Indian Wells, il défend 360 points lors d’une demi-finale qu’il n’a pas affrontée contre Federer en raison d’une blessure tandis qu’à Miami, il n’a pas participé pour la même raison, ses chances de récolter des points sont donc plus que possibles. Bien sûr, récupérer le numéro un au cours des prochaines semaines sera toujours au détriment de certains trébuchements de «Nole», qui avec 9.720 points prend un petit revenu de 325, parce que Rafa en a 9.395. Un combat ardu s’annonce entre les deux légendes.

