Dmitry Tursunov Tweets sur la folie d’achat de papier toilette

Le joueur de tennis à la retraite Dmitry Tursunov, de Russie, qui en plus de son jeu de tennis était également connu pour son humour drôle qu’il a présenté lors d’un blog pour le site Web de l’ATP Tour il y a de nombreuses années, a pris une drôle de crise à la hâte actuelle d’acheter du papier toilette au milieu de l’épidémie de COVID-19.

Tursunov, qui entraîne actuellement la star de la WTA, Aryna Sabalenka, a publié une photo de papier toilette de sa chambre d’hôtel Hyatt avec la légende, disant “ Désolé (pas désolé) @ Hyatt mais je les prends avec moi ”. a été observée dans de nombreux pays à travers le monde ces derniers jours en réponse à l’épidémie de COVID-19.

S’adressant au magazine Time, la psychologue Mary Alvord, professeure agrégée de psychiatrie et des sciences du comportement à la faculté de médecine de l’Université George Washington, a déclaré: “Il est rassurant de savoir qu’elle existe.

Nous mangeons tous et nous dormons tous et nous faisons tous caca. C’est un besoin fondamental de prendre soin de nous. Nous sommes également des créatures extrêmement sociales et nous comptons sur la communauté pour notre survie. Les personnes considérées comme impures ou malades souffrent du risque d’être rejetées – ce qui, dans l’état naturel, pourrait entraîner la mort.

Nous sommes allés au-delà de l’utilisation de feuilles. Il s’agit d’être propre et présentable et social et de ne pas sentir mauvais ».

Désolé (pas désolé) @Hyatt mais je les prends avec moi! pic.twitter.com/Q37F3zmsUx – Dmitry Tursunov (@TursunovTales) 16 mars 2020