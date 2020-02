Dokic, Woodforde et McEnroe sur Ash Barty après sa défaite en demi-finale

L’ancienne n ° 4 mondiale Jelena Dokic affirme que l’Australienne Ash Barty est une n ° 1 mondiale méritante même si elle a été battue jeudi en demi-finale de l’Open d’Australie à Melbourne par l’Américaine Sofia Kenin. Selon The Age, Dokic dit: «Elle a eu une grande année l’année dernière, elle continue de très bien jouer – un numéro 1 mondial très méritant.

Je pense qu’elle a le jeu le plus fascinant avec le plus de variété. Je pense toujours que ça va être incroyablement difficile pour quiconque de la battre ». Dokic dit qu’elle pense que Barty continuera de gagner plus de tournois en 2020 – même lors des tournois du Grand Chelem.

“Espérons que le Grand Chelem aussi.” Pendant ce temps, l’ancienne légende australienne du double Mark Woodforde a critiqué Barty pour avoir amené sa nièce à la conférence de presse après sa perte. “C’est une charmante jeune femme, nous parlons de la façon dont tous les Australiens embrassent Ash parce qu’elle est si humble et terre à terre, mais oui, j’avais l’impression que c’était peut-être une façon de détourner certaines des questions difficiles.

En tant que joueur numéro un dans le monde, la presse veut savoir quand vous perdez un match, pourquoi vous avez perdu un match, ils veulent que vous portiez votre âme. Ash a parlé au cours du tournoi, elle en a assez de voir son visage sur les panneaux d’affichage et les premières pages.

Pour essayer d’expliquer ce qui s’est passé là-bas – je pense que le fait d’avoir sa nièce assise sur ses genoux était peut-être un moyen de guérir certaines de ces blessures … très inhabituel, peut-être qu’elle apprendra la prochaine fois. Cela ne veut pas dire de ne pas le faire, mais c’était un peu discutable. “

John McEnroe, ancien sept fois champion du Grand Chelem, a déclaré que Barty aurait dû utiliser le terrain à domicile plus à son avantage, “Ce que je ne pense pas qu’elle ait fait. Je sais qu’il faisait chaud, donc les gens [the fans] tombent un peu.

D’une certaine façon, elle doit montrer un peu plus vers l’extérieur [emotion]. Ce n’est pas qu’elle n’essaye pas, c’est évident, mais je pense que les gens réagissent à cette énergie. ”