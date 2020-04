Dolgopolov a une attitude positive envers tout

L’ancien numéro 4 mondial Andrei Medvedev dit qu’il admire l’attitude positive de son compatriote Alexandr Dolgopolov et espère que son compatriote reviendra bientôt devant les tribunaux. Dans une interview sur le site GoTennis.ru. Medvedev dit: «Je serai toujours heureux de le voir dans l’équipe en raison de son attitude positive envers tout.

Et il donne une énergie positive, même s’il est de mauvaise humeur. C’est une qualité unique pour une personne, car je ne sais pas comment. Si je suis de mauvaise humeur, je dois d’abord m’en sortir moi-même, puis donner du bien aux gens. Et Sasha Dolgopolov donne constamment ce positif.

Et j’espère vraiment qu’il reviendra au tribunal. Le monde du tennis sans lui n’est pas si brillant. Parce que les gens vont spécifiquement aux tribunes et achètent des billets pour des joueurs aussi brillants que lui. Kyrgios, Dolgopolov, Monfils sont littéralement quelques personnes, qui sont des showmen qui donnent de la joie.

Et après les coups dont les gens disent: “Oh! Comment a-t-il pu faire ça?! C’est impossible.” Sasha est l’un de ces joueurs. Et ce n’est pas seulement la valeur de l’Ukraine, mais aussi la valeur du tennis mondial. Croyez-moi: il lui manque lors de la tournée ATP.

Le monde entier veut qu’il revienne rapidement. “Parlant de ses premières impressions de Dolgopolov, Medvedev dit:” Quand il était petit, il a toujours voulu jouer sur le terrain. Et il a joué avec papa pendant des heures – dans le vrai sens du terme.

Et je parle sérieusement. Et quand j’ai vu Sasha sur le terrain, j’étais très heureux. Je n’ai pas participé à sa formation en tant que joueur – il a grandi, j’ai joué à certains tournois. Je ne savais pas s’il jouait bien ou pas, mais je le savais bien: c’est très difficile d’en obtenir une centaine.

Et le fait que vous soyez né fils d’un entraîneur, et le fait que vous avez eu la possibilité dès votre plus jeune âge de participer à des tournois ATP et de voir d’autres joueurs, ne vous garantit généralement rien. Et donc, quand il a réussi, j’étais très heureux car il le méritait, c’était son rêve d’enfance.

Mon rêve était de devenir footballeur, je me suis vu au numéro «6» du Dynamo Kyiv – cette fois j’ai aimé Vladimir Lozinsky, qui a joué pour le club de la capitale sous ce numéro. Je voulais donc ce numéro, milieu de terrain …

Et je suis devenu joueur de tennis. Et Dolgopolov voulait devenir un joueur de tennis – et est devenu un. Et il n’a pas seulement atteint son objectif, mais a laissé une trace si brillante. Et s’il n’arrive même pas à remporter un seul tournoi du Grand Chelem …

Même si je crois que ça va marcher car son jeu lui permet de gagner sept matches en deux semaines. Vous jouez le jour, vous vous reposez la journée. Juste ce dont il a besoin. Et si ce cycle se déroule comme il se doit, il peut remporter le tournoi du Grand Chelem. “Dolgopolov a actuellement 31 ans et n’a plus joué depuis mai 2018 en raison de plusieurs blessures et chirurgies du poignet.