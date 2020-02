Dominic Thiem a expliqué pourquoi il s’était séparé de Kristina Mladenovic

Lors d’une conférence de presse à Vienne Dominic Thiem a parlé de certains thèmes qui caractérisent les premières semaines de sa saison: de l’Open d’Australie à Kristina Mladenovic et Thomas Muster. Vers la fin de l’histoire d’amour avec Kristina Mladenovic il a dit: “Une fille implique engagement, temps et concentration.

Pour le moment je ne cherche pas de partenaire même si je ne ferme évidemment pas du tout. Je suis sûr qu’à l’avenir, vous verrez à nouveau une fille dans les tribunes pour m’encourager. “Il a expliqué à nouveau les raisons de la fin de son partenariat avec l’ancien entraîneur. Thomas Muster: “Beaucoup de choses ont été écrites à ce sujet.

En réalité, tout était très simple; nous avons tous deux réalisé que nous ne nous entendions pas en tant que joueur et entraîneur. Nous avons vu les choses différemment et nous avons décidé de mettre fin à la relation. Il n’y a eu aucun problème. “Enfin, il a parlé du récent Open d’Australie, où il a atteint et perdu la finale contre Novak Djokovic en cinq sets:” Ils étaient deux semaines, et en fait j’ai passé tout le temps dans l’avion à dormir!

Tout ce qui s’est passé a été très positif. J’ai réussi à faire un saut qualitatif et j’ai de nouveau approché mon objectif principal: gagner un tournoi du Grand Chelem. En Australie, ma concentration n’a diminué à aucun moment et elle était totalement différente du passé. Je pense que je peux encore m’améliorer et je vais travailler pour y arriver. ”