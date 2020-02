Dominic Thiem admet “Je ne méritais pas de gagner” car il rate sa chance de dépasser Roger Federer dans le classement

Le bégaiement de la campagne de Rio Open de Dominic Thiem s’est brutalement arrêté alors qu’il a été assommé par le qualificatif Gianluca Mager en quart de finale, la sortie lui ayant coûté la chance de passer au n ° 3 du classement mondial.

Le triple finaliste du Grand Chelem a eu besoin de trois sets pour battre le wildcard Felipe Meligeni Alves au premier tour et a également parcouru la distance contre Jaume Munar au deuxième tour.

Mais il n’y a pas eu de grand retour dans les huit derniers matchs alors que Mager a remporté son match interrompu par la pluie 7-6 (7-4), 7-5.

UN UPSER «MAGER» À RIO! 🙌🇮🇹

Gianluca Mager étonne la tête de série n ° 1 et le n ° 4 mondial Thiem en sept sets 7-6 7-5 pour atteindre les demi-finales @RioOpenOficial! pic.twitter.com/ukpP1mMUJ1

– Tennis TV (@TennisTV) 22 février 2020

L’Italien menait 7-6 (7-4), 2-1 lorsque le match a été suspendu à cause de la météo vendredi et il est revenu pour terminer le travail samedi.

Mager a éclaté dans le troisième match du deuxième set, mais Thiem a repassé le niveau à 5-5 seulement pour que le n ° 128 mondial se brise à nouveau lors du prochain match.

“C’est incroyable”, a-t-il dit. «Pour moi, ce n’était qu’un rêve de jouer avec lui. Maintenant que je l’ai battu, pour moi, c’est un rêve. C’est un grand joueur incroyable… Je suis très ému. »

Thiem a raté la chance de remplacer Roger Federer au n ° 3 du classement ATP, mais le meilleur favori admet qu’il n’a jamais vraiment bien joué à Rio.

«Je n’ai pas joué mon meilleur tennis cette semaine. J’essayais tout », a-t-il déclaré.

«Malheureusement, je ne méritais pas de gagner. C’était un meilleur joueur. Je sentais que j’étais tout le temps en défense, avec pas assez de puissance dans mes coups. J’ai essayé de jouer plus agressif, servir et reprendre du vol, plus de tranches. Mais cela n’a pas fonctionné. »

