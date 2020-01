Dominic Thiem ajoute Thomas Muster au personnel d’entraîneurs

La superstar du tennis autrichien Dominic Thiem a ajouté l’ancien numéro un mondial Thomas Muster à son équipe d’entraîneurs, par Michal Samulski. Muster, qui a remporté son premier titre du Grand Chelem à l’Open de France en 1995, rejoint l’entraîneur-chef Nicolas Massu au sein de l’équipe d’entraîneurs de Thiem.

Cependant, la légende du tennis autrichien Muster et Thiem ne travaillera pas régulièrement car le champion de l’Open de France de 1995 ne rejoindra le joueur de 26 ans que dans certains tournois sélectionnés – Grand Chelem et Masters. Après un début décevant de la saison 2019, Thiem a embauché Massu et s’est séparé quelques mois plus tard avec son entraîneur de longue date Gunter Bresnik.

Le choix des entraîneurs s’est avéré être exactement ce dont Thiem avait besoin car, peu de temps après l’embauche de Massu, l’Autrichien a commencé à jouer beaucoup mieux et a levé son premier titre de Masters à Indian Wells. L’Autrichien a également connu une manche prometteuse à Roland-Garros, mais n’a pas réussi à remporter un premier titre du Grand Chelem, car il n’a encore eu aucune réponse en finale pour le record du 12e champion de France Rafael Nadal.

Avec l’ajout du champion de Roland-Garros 1995 Muster, Thiem espère certainement aller encore plus loin à Roland-Garros cette année.