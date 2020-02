Dominic Thiem annonce une triste nouvelle après l’Open d’Australie 2020

L’Open d’Argentine, qui doit commencer le 10 février à Buenos Aires, manquera Dominic Thiem cette année. Le finaliste de l’Open d’Australie 2020 s’est retiré de l’événement ATP 250 avec un œil sur l’Open de Rio.

L’Autrichien a joué des matchs longs et exténuants au cours des deux semaines Down Under. Thiem a disputé trois matchs physiquement éprouvants à partir des quarts de finale, battant Rafael Nadal et Alexander Zverev, s’inclinant finalement contre Novak Djokovic en finale.

Un match de 4 heures 10 minutes de 4 sets contre Nadal a été suivi d’un autre match de 4 sets lors de la demi-finale avec Zverev, qui a duré 3 heures et 42 minutes. La finale contre Djokovic était un setter de 5 qui a duré 4 heures.

La durée des matchs mise à part, les trois étaient des rencontres physiques qui épuiseraient sûrement n’importe quel humain. Thiem sera triste de manquer un tournoi qu’il a remporté en 2018 et 2016, mais il voudra être frais pour l’Open de Rio qui débutera une semaine après.

Dominic Thiem s’excuse auprès des fans

Thiem a annoncé mardi qu’il se retirait de l’Open d’Argentine qui débutera la semaine prochaine. Son épuisement du premier Chelem de l’année a évidemment joué un rôle énorme dans la décision.

Une autre raison derrière la décision est l’Open de Rio qui commence le 17 février. L’Open de Rio est un événement ATP 500, par conséquent, Thiem a choisi de renoncer à sa participation à l’événement ATP 250.

Domi se retire de Buenos Aires mais jouera à Rio Openhttps: //t.co/1HvIvzcPgH

– De Nela (@De_Nela) 4 février 2020

Compréhensible, car il voudra être frais quand il sortira sur un court au Brésil. Les points proposés à Rio sont certainement la principale raison de cette évolution.

La poignée Twitter de l’Open d’Argentine a publié une vidéo de Dominic Thiem présentant des excuses aux fans.

“Bonjour gars. J’ai fait un excellent voyage en Australie, mais à cause de ce grand voyage et du chemin parcouru pour le tournoi, je dois me retirer de Buenos Aires. Je suis vraiment, vraiment fatigué. J’ai besoin de repos pour ne pas mettre en danger l’autre partie de la saison. »

Il a même professé son amour pour la ville de Buenos Aires et l’événement et a promis de jouer le tournoi à l’avenir.

«Mais j’aime vraiment le tournoi, c’est l’un de mes favoris car j’ai gagné deux fois, une ville aussi formidable. Donc je reviendrai, définitivement. Je peux le promettre et j’espère que vous avez tous un excellent tournoi. »