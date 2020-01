Dominic Thiem: “Aujourd’hui mon niveau ressemble déjà un peu plus à ce que je veux”

Le joueur de tennis autrichien Dominic Thiem Il était très satisfait du niveau offert aujourd’hui au troisième tour de cet Open d’Australie 2020, en battant en quatre sets un joueur toujours compliqué à battre comme l’Américain Taylor Fritz: “J’ai fait un jeu assez correct. Il est issu d’un Je trouve cela très compliqué au deuxième tour contre Bolt et aujourd’hui je savais que je devais augmenter mon niveau si je voulais obtenir la victoire, j’avais déjà affronté Taylor dans le passé, et la dernière fois que nous nous sommes rencontrés dans la Laver Cup, il a réussi à me gagner. le niveau ressemble déjà un peu plus à ce que je veux et cela me donne beaucoup de motivation pour les matchs suivants. J’espère continuer à gagner des victoires “, a déclaré le numéro quatre mondial actuel.

