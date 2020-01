Dominic Thiem bat Alexander Zverev pour affronter Novak Djokovic

Dominic Thiem a terminé sa première finale de l’Open d’Australie, battant Alexander Zverev 3-6, 6-4, 7-6, 7-6 en trois heures et 42 minutes. C’était une bataille serrée du début à la fin, avec seulement cinq points de plus sur le décompte de l’Autrichien, jouant mieux dans les moments décisifs tout comme contre Rafael Nadal pour rester sur la course au titre, à la recherche du premier titre majeur après avoir perdu les deux précédents à Roland Garros à Rafael Nadal.

Zverev a servi à 90% lors du premier match, souffrant d’une pause précoce mais contrôlant le rythme derrière le tir initial dans le reste du set et dominant au retour pour un 6-3. Aux prises avec Rafael Nadal pendant quatre heures et dix minutes lors de la manche précédente, Thiem a été brisé quatre fois au total et a ruiné ces chiffres contre Zverev, avec trois pauses qu’il a accordées à l’ouvreur pour se retrouver après l’ouvreur, faisant trop de forces sans force erreurs et ne pas imposer son rythme.

L’Autrichien a marqué un revers lors du premier match pour donner la pause à l’Allemand qui a pulvérisé une erreur de volée dans le deuxième match pour une pause à 15, incapable de cimenter l’avantage et de garder Dominic sur le côté positif du tableau de bord.

Ils ont tous deux bien servi au cours des quatre prochains matchs et c’est Alexander qui a appuyé sur la détente dans les phases finales, obtenant une pause à 15 avec une bonne défense au septième match et scellant l’ouvreur avec une autre pause au neuvième match lorsque Thiem a inscrit un revers.

Réduisant le nombre d’erreurs dans le set numéro deux, l’Autrichien avait l’avantage sur le terrain, gagnant deux pauses et survivant à un dixième match difficile pour un 6-4. Il a brisé Zverev lors du troisième match à la suite d’une erreur de coup droit du jeune qui a fait reculer la pause dans le sixième match avec un smash gagnant.

Néanmoins, Dominic l’a à nouveau brisé lors du prochain match avec une attaque bien construite, ouvrant un écart de 4-3 et servant le set à 5-4 où il repoussait deux occasions de pause pour saisir le set avec un as et égaliser le général. marquer à 1-1.

C’était du tennis de haute qualité dans le troisième set, avec plus de gagnants que d’erreurs directes des deux côtés et du drame et de l’excitation partout. Theim a forgé une avance rapide avec une pause dans le troisième match que Zverev a retiré à 2-3 grâce à une erreur de revers de son rival, égalisant le score à 3-3 et reprenant de l’élan.

L’Allemand a produit trois prises de commandement à la fin du set et a eu une énorme chance de le fermer au retour à 5-4, avec deux points de set à gagner. Thiem est resté concentré pour repousser ceux-ci, servant bien dans le bris d’égalité et saisissant deux mini-pauses pour un 7-3 avec un vainqueur en crosscourt au dixième point qui l’a envoyé plus près de la ligne d’arrivée après deux heures et 42 minutes.

Le quatrième set a été très bien servi par les deux et un autre bris d’égalité que Thiem a saisi 7-4 pour se hisser au sommet et assurer la place lors de la première finale de l’Open d’Australie.