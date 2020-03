Dominic Thiem brise enfin la domination des trois grands

L’année 2020 a commencé avec la prédiction de toute la fraternité ATP sur un nouveau champion du Grand Chelem. Et lors de la finale de l’Open d’Australie, Dominic Thiem est venu près de la prédiction par quelques matchs, mais finalement, c’était le «Melbourne King» Novak Djokovic soulevant son 17e Chelem.

Ce jour-là, Thiem a non seulement raté l’occasion de rompre le cycle du Grand Chelem des «Big Three», mais il ne pouvait pas non plus remplacer Roger Federer de la troisième place mondiale sur la colonne ATP.

Federer subissant une opération au genou et étant mis à l’écart de tournois importants, il a sans doute donné à l’Autrichien un coup de pouce au classement.

Le nouveau numéro trois mondial, Dominic Thiem

L’année dernière, le maestro suisse a décroché son 100e titre en carrière à Dubaï. Après avoir omis de faire sa présence aux Emirats Arabes Unis cette année, Federer a perdu 500 points ATP des Championnats de Dubaï cette semaine. Et en conséquence, Dominic Thiem a été déclaré nouveau joueur de tennis numéro trois mondial.

Dominic Thiem et Roger Federer

Le nouveau numéro trois mondial du tennis professionnel ou plutôt une icône NextGen qui a déclenché la fête de la trinité, Thiem a actuellement 7045 points ATP. Le triple finaliste majeur compte 415 points d’avance sur le quadruple champion du Grand Chelem Federer sur la liste ATP.

Les prochains jours sur le circuit ATP sont cruciaux pour Thiem. Comme il se rendra à Indian Wells, en Californie, en tant que champion en titre. Il doit trouver un tennis de qualité pour défendre ses 1000 points.

Cependant, Federer ayant raté l’événement, la légende suisse perdra 600 points face à Indian Wells. Et plus tard, 1000 points de l’Open de Miami. Avec l’absence prolongée de Roger sur le circuit professionnel, c’est-à-dire jusqu’à la fin de la saison sur terre battue, le numéro trois mondial de Thiem semble assuré.

“Ce n’est pas mon objectif principal” – Thiem dans les trois premiers classements

Il y a quelques jours, Thiem avait raté la chance d’obtenir son meilleur classement en carrière lors du Rio Open 2020. Comme il n’avait pas atteint les demi-finales au Brésil.

Dominic Thiem

À Rio, le meilleur favori, Thiem, a été éliminé par Gianluca Mager en quarts, qui s’est ensuite rendu à sa toute première finale de l’ATP.

Cependant, le frappeur brutal autrichien Thiem n’est pas préoccupé par son classement sur la tournée. Il se concentre plutôt sur le contrôle de la balle de tennis depuis la ligne de base.

«Bien sûr, le top 3 serait bien, mais ce n’est pas mon objectif principal. Je veux plutôt continuer le niveau que j’ai joué en Australie. Ensuite, cela devrait se faire avec le classement lui-même », a déclaré Thiem lors du Rio Open 2020.