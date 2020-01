Dominic Thiem: “C’est mon meilleur Open d’Australie”

Le joueur de tennis autrichien Dominic Thiem a comparu devant les médias lors d’une conférence de presse pour analyser la victoire remportée aujourd’hui contre le Français Gael Monfils, dans le match correspondant aux huitièmes de finale de cet Open d’Australie 2020, où Thiem semble se sentir beaucoup mieux avec Le passage des matchs. De plus, l’actuel numéro cinq mondial a évoqué sa séparation professionnelle avec Thomas Muster.

Opinion que la Coupe ATP distribue des points et a amené Medvedev à le battre dans le classement: “Je suis très favorable à la Coupe ATP et à ce que les points soient distribués. C’est un tournoi officiel normal et correct et je pense qu’en général tout le monde l’a aimé. Si Daniil a gagné plus de matchs que moi là-bas, il méritait d’obtenir plus de points et donc de pouvoir Je n’ai pas de problème et je l’ai accepté avec une normalité totale, j’ai adoré débuter la saison en tournoi par équipe et pouvoir représenter mon pays dans un tournoi de ces caractéristiques. J’espère participer à plus d’éditions et pouvoir aller plus loin que dans cette édition. “

Rejoignez la Coupe ATP avec la Coupe Davis: “Je ne pouvais pas être en finale de la Coupe Davis, donc je ne sais pas comment cette expérience a été vécue. Beaucoup de gens demandent que l’ATP Cup et Davis se réunissent et forment un grand événement. Ce serait une bonne idée. D’après mon expérience, je peux dire que J’adore ce type de tournois et à la Coupe ATP, il y avait des stades pleins, beaucoup de spectacles et des réunions très attrayantes pour le début d’une saison régulière. Nous verrons ce que l’avenir nous réserve. “

Séparation professionnelle avec Thomas Muster: “Il ne s’est rien passé de mal entre nous, mais avant de commencer, nous avons dit que si cela ne fonctionnait pas, nous l’arrêterions. Cela a été le cas. C’est très compliqué pour moi, au stade où je suis, de trouver une personne parfaite pour entrer mon équipe de travail avait le sentiment que cela ne marcherait pas et c’est la raison pour laquelle j’ai dit à Thomas que c’était la fin de notre étape, beaucoup ont obtenu des informations que nous nous entendions, mais rien ne pouvait être plus éloigné de la vérité. Je vous souhaite tout le meilleur. “

Évaluation de ce que nous avons de cet Open d’Australie 2020: “J’ai dit le dernier jour que je faisais l’Open d’Australie que je me sentais mieux sur la piste. Dans chaque entraînement et match, je me sens bien. Physiquement, je suis frais et cela a été très bon pour moi de terminer le match d’aujourd’hui en trois sets, donc J’aurai plus de temps pour me reposer face à mon prochain match, qui sera sûrement très compliqué. Aujourd’hui, j’ai joué à un très bon niveau depuis le début du match et c’était peut-être le meilleur match que j’ai joué dans ce tournoi. “

