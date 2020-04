Dominic Thiem clarifie ses idées: “C’étaient des mots très durs”

Il ne le savait pas, mais Dominic Thiem il venait de devenir le centre d’attention dans le monde du tennis. Vos mots et opinions sur Fonds commun d’aide Les joueurs de 250 à 700 dans le classement ATP ont déclenché une tempête dévastatrice de commentaires. Beaucoup déformèrent ses propos, d’autres les nuancèrent et certains se bornèrent à se prononcer sur les déclarations de l’Autrichien.

La réaction générale a sans aucun doute été négatif. L’Autrichien a fait appel à tout moment au prétendu manque de professionnalisme de nombreux joueurs de tennis qui vivent sur le circuit Futures, liés à des positions du classement totalement inconfortables. “Aucun des joueurs de bas rang ne se bat pour sa vie en ce moment. J’ai vu beaucoup de cas de joueurs de l’ITF Tour ne s’engageant pas à 100% dans le sport, beaucoup d’entre eux se comportant de manière non professionnelle. Je ne comprends pas pourquoi nous devrions lui donner notre argent maintenant. “.

Le concept derrière ces déclarations est relativement clair: tous les joueurs qui recevront de l’argent du Player Relief Fund ne le méritent pas si nous comptons sur l’effort et le désir de progresser. Cependant, la controverse générée derrière ces mots a forcé l’Autrichien à parler publiquement. Non pas pour rétracter ses mots, mais pour les clarifier et expliquer son argument plus en profondeur. “Il y a des détails, des petites choses qui me dérangent dans tout ça”, a déclaré Dominic en quelques mots repris par Spox. L’une des incohérences que l’Autrichien trouve est la coupure que ce fonds fait au 700ème acteur mondial. “Il y a 2000 joueurs dans le classement, il y a aussi les joueurs derrière 700.” Mais ce n’est pas ce qui dérange le plus Thiem.

“Je ne vais pas changer mon opinion ou ce que j’ai dit l’autre jour. Il y a des joueurs que je ne veux pas soutenir. Par conséquent, je préférerais que Nous, les joueurs, choisissons pour nous à qui tout cet argent devrait aller, qui le mérite vraiment et qui en bénéficierait. “Bien sûr, l’Autrichien a également profité de l’occasion pour qualifier ses propos avant l’immense boule de neige générée.” Mes déclarations semblaient un peu durJe ne voulais pas le dire d’une manière si blessante. Mais il y a quelque chose qui est vrai, et c’est que non seulement en ces temps, il y a des gens, des organisations ou des animaux qui ont besoin de notre aide beaucoup plus que probablement n’importe quel athlète. “Ainsi, l’Autrichien a souligné ce qu’il a dit la semaine dernière: que Certaines institutions devraient bénéficier d’une priorité plus élevée lorsqu’elles reçoivent une aide financière.

En outre, Thiem a raconté comment son expérience était de retour sur le terrain cette semaine, après que le gouvernement autrichien a décidé d’assouplir les restrictions, permettant aux joueurs de tennis de haut niveau de s’entraîner: “Je voulais vraiment jouer à nouveau dans des conditions. Mon tennis s’est relativement bien passé, mais je ne pouvais pas croire la douleur que je ressentais dans mes muscles le lendemain. Je ne pouvais pas croire qu’un mouvement que vous avez fait toute votre vie puisse causer autant de douleur le lendemain. ” De plus, l’Autrichien était tournoi combiné possible célébrée en Autriche et en Allemagne parmi les meilleurs joueurs de ces pays: “Ce serait un petit pas en avant, mais très important pour le retour du tennis à un niveau compétitif. Plus que tout, parce qu’en Autriche et en Allemagne, il y a de très bons joueurs avec qui nous pourrions offrir de grands matchs. “

