Dominic Thiem détrône Rafael Nadal à Buenos Aires après trois heures

Après dix saisons consécutives avec au moins un titre en Major et Masters 1000 à son actif, Rafael Nadal a perdu du terrain en 2015, remportant seulement trois titres plus petits mais finissant toujours dans le top-5 pour la 11e année consécutive.

Essayant de rebondir en 2016, l’Espagnol a subi une défaite sévère face à Novak Djokovic lors de la finale à Doha, suivie de la sortie au premier tour de l’Open d’Australie contre Fernando Verdasco après quatre heures et 40 minutes d’une bataille titanesque.

En route vers l’Amérique du Sud pour son terre battue bien-aimée, Rafa a participé à l’ATP 250 à Buenos Aires où il a remporté le titre il y a un an, espérant plus de la même chose et au moins un regain de confiance après un début de saison chancelant.

Face aux rivaux extérieurs au top 50, Rafa a éliminé son bon ami Juan Monaco et Paolo Lorenzi en route vers les demi-finales, face au jeune Autrichien Dominic Thiem dans la bataille pour la finale. À Roland Garros 2014, Nadal a vaincu le rival en deux sets, mais Thiem avait beaucoup appris au cours de ces deux années, prêt à défier le maître de la terre battue et à livrer une passionnante victoire de 6-4, 4-6, 7-6 en deux. heures et 50 minutes, sauvant une balle de match et se qualifiant pour la cinquième finale ATP.

Thiem a attrapé cinq points de plus que Nadal, produisant des chiffres plus solides derrière le deuxième service et repoussant quatre des sept occasions de pause offertes à un multiple champion de Roland Garros. D’autre part, Rafa a repoussé cinq des huit points de rupture, accroché là-bas mais tombant sur la dernière étape pour perdre à la fois le match.

Ils avaient un nombre similaire de gagnants et c’est Nadal qui a pulvérisé plus d’erreurs directes, forçant de nombreuses erreurs du jeune mais ne pouvant pas briser sa résistance dans le décideur, perdant cet embrayage et l’élan qu’il avait avant tous les revers du couple précédent. des années.

Thiem avait l’avantage dans les rallyes les plus courts jusqu’à quatre coups, sans rien pour les séparer dans les échanges de milieu de gamme et une petite avance pour l’Espagnol dans ces points rarement prolongés avec dix tirs ou plus, pas assez pour le pousser à travers.

Nadal a pris une pause dans le deuxième match lorsque Thiem a envoyé un revers longtemps pour un départ parfait, seulement pour pulvériser une erreur de coup droit dans le prochain match pour se faire briser à 15. Servant à 3-3, Rafa a décroché un vainqueur de coup droit pour annuler une pause point, tenant après un vainqueur de service et perdre une chance de pause dans le prochain match qui aurait pu lui envoyer en tête.

Dominic a été celui qui a pris une pause à 4-4 grâce à une erreur de revers de l’Espagnol, scellant le set avec un vainqueur de service dans le prochain match pour un 6-4. L’Autrichien a refusé une occasion de pause dans le deuxième match du deuxième set avec un as, les deux joueurs ayant bien servi jusqu’à 3-3 lorsque Rafa a dû jouer contre une chance de pause, le repoussant avec un coup droit sur la ligne gagnante et restant sur la côté positif du tableau de bord.

Malgré une avance de 40-0, Nadal avait besoin de deux égalités pour assurer le neuvième match, cassant Thiem lors du prochain match pour saisir le set 6-4 et forcer un décideur, prêt à se battre jusqu’au dernier point contre un adversaire inspiré. Le dernier set s’est transformé en guerre ouverte et cela a commencé par une pause pour Dominic dans le premier match grâce à une erreur de revers de Rafa qui a retiré la pause dans le quatrième match pour égaliser le score à 2-2 et augmenter le drame.

L’Espagnol a tenu bon lors des matchs trois et cinq, mais Thiem était là pour suivre son rythme, frappant un vainqueur de service dans le sixième match pour verrouiller le résultat à 3-3. Ils se sont tous les deux tenus amoureux lors des matchs sept et huit et c’est Nadal qui a remonté 5-4 lorsque son rival a pulvérisé une erreur de coup droit, forçant le jeune à servir pour rester dans le match.

Jouant contre la balle de match, l’Autrichien a renvoyé un courageux vainqueur du coup droit pour sortir de prison, ramenant le match à la maison après cinq égalités et survivant au défi le plus difficile possible pour rester en lice. Laissant ce match derrière lui, Rafa a tenu à 15 pour avancer à nouveau avant que Dominic ne tienne à l’amour pour établir le bris d’égalité décisif, la meilleure façon possible de terminer cette rencontre incroyable.

L’Espagnol l’a ouvert avec une double faute, se retrouvant 3-0 à la baisse après un as de Thiem qui a décroché une autre mini-pause pour un avantage de 4-1, gagnant cinq points de match avec un grand succès à 5-1. Rafa a effacé les trois premiers avant que Dominic ne convertisse le quatrième pour prendre le breaker 7-4 et célébrer l’une des victoires les plus notables de sa jeune carrière.