Dominic Thiem devance Rafael Nadal, n ° 1 mondial, en demi-finale de l’Open d’Australie

Dominic Thiem a produit l’une des performances de sa carrière pour battre Rafael Nadal en quatre sets à l’Open d’Australie.

Thiem, cinquième tête de série, s’est retrouvé derrière dans les deux premiers sets, mais a réussi à égaliser et a ensuite remporté les bris d’égalité avant que Nadal ne redonne espoir avec le troisième set.

L’Autrichien était de retour à son meilleur niveau dans le quatrième set et servait pour le match, mais l’a jeté avant de finalement faire le travail dans un autre bris d’égalité.

Sa victoire 7-6 (7-3), 7-6 (7-4), 4-6, 7-6 (8-6) est survenue en quatre heures et 10 minutes sur la Rod Laver Arena.

Le temps de THIEM!

Après 4 heures et 10 minutes, @ThiemDomi élimine le numéro un mondial Rafael Nadal, 7-6 (3) 7-6 (4) 4-6 7-6 (6) pour accéder aux demi-finales #AusOpen pour la première fois . # AO2020 pic.twitter.com/lWuZXBzNmt

– #AusOpen (@AustralianOpen) 29 janvier 2020

Le n ° 1 mondial Nadal a certainement eu ses chances dans les deux premiers sets car il était 5-3 dans le premier match et avait une avance de 4-2 dans le deuxième, mais Thiem a reculé dans chaque set et a ensuite devancé les bris d’égalité.

Le vainqueur du Grand Chelem à 19 reprises, qui avait battu Thiem en finale à Roland-Garros au cours des deux dernières années, a obtenu une bouée de sauvetage dans le troisième set car une seule pause dans le match 10 lui a valu le set.

Mais le quatrième set semblait perdu d’avance lorsque l’Autrichien a éclaté dans le troisième match du quatrième set et s’est retrouvé au service du match.

Cependant, la pression a atteint le joueur de 26 ans et une double faute et plusieurs erreurs non forcées ont vu Nadal égaliser.

Après avoir jeté deux balles de match au bris d’égalité, Thiem a finalement mis le dernier clou dans le cercueil de Nadal sur la troisième balle de match pour remporter sa première victoire sur l’Espagnol lors d’un Grand Chelem.

«Une situation vraiment difficile mentalement. Je ne pouvais pas le supporter », a déclaré Thiem après avoir laissé filer son avantage dans le quatrième set.

“Mais je l’ai renversé dans le bris d’égalité.”

Il affrontera Alexander Zverev pour une place en finale à Melbourne Park après l’Allemand a battu Stan Wawrinka en quatre sets.

