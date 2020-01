Dominic Thiem domine Rafael Nadal dans le premier marathon de set

Dominic Thiem a remporté le premier set contre Rafael Nadal en quart de finale de l’Open d’Australie, repoussant un point de set et l’emportant 7-6 après 68 minutes. L’Autrichien était le joueur le plus agressif, frappant plus de gagnants et d’erreurs et offrant le meilleur tennis aux bons moments pour dominer le monde non.

1, sauvant ce point de consigne sur le retour dans le neuvième match et remportant sept des huit derniers points dans le bris d’égalité pour se forger un avantage précoce. Nadal a lancé l’action avec un coup droit sur le vainqueur de la ligne, tenant avec un vainqueur du service pour obtenir son nom sur le tableau de bord.

L’Autrichien a tiré un service non retourné dans le deuxième match pour une prise amoureuse avant que l’Espagnol ne se déplace 2-1 devant avec un autre jeu de service confortable. Trouver la gamme dès le début, Dominic a produit une prise à l’amour pour égaliser le score à 2-2, tout faire jusqu’à présent et créer une chance de pause dans le cinquième match suite à un coup droit lâche de Rafa.

N ° mondial 1 l’a sauvé avec un service puissant et a ramené le jeu à la maison après une erreur de revers de Thiem pour se déplacer 3-2 devant. Coupant des coups de fond profonds et puissants des deux ailes, l’Autrichien a clôturé le sixième match avec deux vainqueurs de coup droit, ouvrant bien le terrain et verrouillant le résultat à 3-3 sans aucun problème.

Fort de la fureur du tir initial, Nadal a tenu à remonter 4-3 après un succès fracassant, devant garder un niveau élevé s’il voulait rester en contact avec un adversaire fort qui n’avait pas encore commis d’erreur dans ses jeux.

Tout cela a changé au huitième match lorsque Rafa a créé trois occasions de pause avec un revers sur la ligne gagnante, saisissant la première avec un lob gagnant parfait qui lui a envoyé 5-3 devant. Au service de l’ensemble, le champion de 2009 a perdu un point de jeu face à un défi après un beau vainqueur de revers de Thiem, le repoussant avec un vainqueur de coup droit et devant jouer contre un autre à la suite d’un vainqueur de volée de l’Autrichien au filet.

Nadal a nié celui avec un service non retourné également avant un autre coup droit faible qui offrait une chance de pause au plus jeune joueur. Dominic a converti celui-ci avec un retour gagnant, tirant la pause et réduisant le déficit à 4-5.

Rafa est resté dans le dixième match avec un vainqueur de coup droit croisé qui a pris Thiem sur un mauvais pied avant que l’Autrichien ne tienne avec deux gagnants pour prolonger le set et prendre de l’élan. Restant concentré, Nadal a tenu à 15 ans avec un vainqueur de service pour gagner une autre avance et Thiem a répété cela dans son jeu pour mettre en place un bris d’égalité en un peu moins d’une heure.

Rafa l’a ouvert avec deux vainqueurs et Dominic en a saisi deux pour rester en contact, prenant également les deux suivants pour ouvrir un écart de 4-2. Un vainqueur de retour a poussé l’Autrichien 6-3 vers le haut, clôturant le set avec un coup droit sur la ligne gagnante, prenant sept des huit derniers points pour saisir l’ouvreur en 68 minutes.