Dominic Thiem domine Rafael Nadal pour atteindre les demi-finales

Face à face pour la sixième fois aux Majors, Dominic Thiem a remporté sa première victoire sur Rafael Nadal, battant le numéro un mondial. 1 7-6, 7-6 4-6, 7-6 après quatre heures et dix minutes! L’Autrichien en est à sa cinquième demi-finale majeure et la première terre battue extérieure, face à Alexander Zverev pour la place en finale.

Thiem était le joueur le plus agressif et celui qui a revendiqué les points pivots des deux premiers sets qui ont construit un énorme avantage, malgré une perte de service quatre fois et une pause de moins. L’Autrichien était le joueur le plus déterminé du premier set, frappant plus de vainqueurs et d’erreurs et délivrant le meilleur tennis aux bons moments pour dominer le monde non.

1, sauvant un point de consigne sur le retour dans le neuvième match et remportant sept des huit derniers points dans le bris d’égalité pour se forger un avantage précoce. Nadal a donné le coup d’envoi du match avec un coup droit sur la ligne gagnante, tenant avec un bon service pour obtenir son nom sur le tableau de bord.

L’Autrichien a tiré un service non retourné dans le deuxième match pour une prise amoureuse avant que l’Espagnol ne se déplace 2-1 devant avec un autre jeu de service confortable. Trouver la gamme dès le début, Dominic a produit une autre prise à l’amour pour égaliser le score à 2-2, tout faire jusqu’à présent et créer une chance de pause dans le cinquième match suite à un coup droit lâche de Rafa.

N ° mondial 1 l’a sauvé avec un service puissant et a ramené le match à la maison après une erreur de revers de Thiem pour éviter un revers précoce et rester du côté positif du tableau de bord. Frappant des coups de fond profonds et puissants des deux ailes, l’Autrichien a clôturé le sixième match avec deux vainqueurs de coup droit, ouvrant gentiment le terrain et ne rencontrant aucun problème au service jusqu’à présent.

Fort de la fureur du tir initial, Nadal a tenu à remonter 4-3 après un succès fracassant, devant garder un niveau élevé s’il voulait rester en contact avec un adversaire fort qui n’avait pas encore commis d’erreur dans ses jeux.

Tout cela a changé dans le huitième match lorsque Rafa a créé trois occasions de pause avec un revers sur la ligne gagnante, saisissant la première avec un lob gagnant parfait qui lui a envoyé 5-3 devant. Au service du set, le champion de 2009 a perdu un point de consigne et fait face à un défi après un beau vainqueur de revers de Thiem, le repoussant avec un vainqueur de coup droit et devant jouer contre un autre à la suite d’un vainqueur de volée de l’Autrichien au filet.

Nadal a également nié celui avec un service non retourné avant de frapper un autre coup droit faible qui offrait une chance de pause au jeune joueur. Dominic a converti celui-ci avec un retour gagnant, tirant la pause et réduisant le déficit à 4-5.

Rafa est resté dans le dixième match avec un vainqueur de coup droit croisé qui a pris Thiem sur un mauvais pied avant que l’Autrichien ne tienne avec deux gagnants pour prolonger le set et prendre de l’élan. Restant concentré, Nadal a tenu à 15 ans avec un vainqueur de service pour gagner une autre avance et Thiem a répété cela dans son jeu pour mettre en place un bris d’égalité en un peu moins d’une heure.

Rafa l’a ouvert avec deux vainqueurs et Dominic en a saisi deux pour rester en contact, prenant également les deux suivants pour ouvrir un écart de 4-2. Un vainqueur de retour a poussé l’Autrichien 6-3 vers le haut, clôturant le set avec un coup droit sur la ligne gagnante au 11e point, prenant sept des huit derniers points pour saisir l’ouvreur en 68 minutes.

Dans le set numéro deux, Rafa a perdu un avantage à la pause, tout comme lors du premier match, sauvant un point de set dans le 12e match mais perdant le tie-break pour se retrouver au bord de la défaite. Ils ont de nouveau eu plus de vainqueurs que d’erreurs directes, se poussant aux limites et avec l’Autrichien qui était le joueur le plus fort au moment le plus important, se rapprochant de la ligne d’arrivée et de l’une de ses victoires les plus importantes de sa carrière.

Un vainqueur du coup droit a assuré le match d’ouverture pour Thiem, Nadal offrant une prise confortable à l’amour pour égaliser le score à 1-1, désireux de rester au niveau avec un adversaire inspiré et de se battre jusqu’à la fin. De 30-0, l’Autrichien a récolté quatre points au service dans le troisième match pour rester en tête, tirant des erreurs de Nadal qui n’a pas pu créer de chances de pause.

Quatre points rapides ont mené Rafa vers une autre prise d’amour, déterminé à laisser cette ouverture derrière lui et à causer des dégâts au retour dès que possible. Le cinquième match lui a offert trois occasions de pause suite à un vainqueur du coup droit, couvrant gentiment le terrain et forçant la frappe inconfortable de Thiem qui a tiré une double faute pour perdre le service à l’amour et pousser Nadal devant.

Contrairement au premier set, Rafa a confirmé la pause avec un coup droit, ouvrant un avantage de 4-2 et espérant plus de la même chose dans le reste du set. Sur un coup, Thiem est revenu en amour au huitième match après une double faute coûteuse de Nadal qui a complètement perdu le terrain, perdant le prochain match à l’amour après une erreur de revers et servant à rester dans le set à 4-5.

L’Espagnol a tenu avec un as pour prolonger le set et Dominic a ramené un autre match à la maison pour prolonger l’avance à 6-5. Rafa a repoussé un point de set avec un coup droit sur le vainqueur de la ligne, clôturant le match avec une zone croisée de revers qui est restée hors de portée de Thiem et a mis en place un bris d’égalité où la pression était sur ses épaules.

De 4-0 à la baisse, Nadal est remonté à 4-4 avant de jouer un faible tir au drop au dixième point que Thiem a capturé et est devenu un vainqueur en coup droit et un avantage de 6-4. Un cordeau chanceux a aidé Dominic à tirer un vainqueur du coup droit au 11e point et à déplacer deux sets à aimer, faisant un autre grand pas vers la première victoire sur Rafa aux Majors.

Après trois heures d’une bataille incroyable, le drame se réchauffait à la Rod Laver Arena, alors que Nadal revendiquait le troisième set 6-4, réduisant le déficit à deux sets à un et restant en vie dans la bataille pour la demi-finale. L’Espagnol n’a perdu que quatre points au service et a profité d’une pause tardive pour conserver ses chances d’atteindre le tour suivant et de rester sur le trône de l’ATP lundi.

Sans marge d’erreur, Rafa a tenu à 15 dans le premier match du troisième set avant que Dominic ne décroche un as pour égaliser le score à 1-1. Un as a envoyé Rafa 3-2, produisant jusqu’à présent trois superbes prises dans le troisième set que Dominic a suivi avec un autre jeu de service où il a réussi à dominer le rival depuis la ligne de base.

Il n’y a pas eu non plus de drame au septième match, Nadal tenant à 15 grâce à une erreur de revers de Thiem, l’Espagnol ayant le dessus dans les rallyes les plus courts jusqu’à présent et l’Autrichien qui a régné dans les plus étendus.

Dominic a forcé une erreur de Rafa lors du huitième match, nivelant le score à 4-4 après seulement sept points pour les joueurs jusqu’à présent dans le troisième set. Un vainqueur du coup droit au neuvième match a offert une nouvelle prise confortable à Nadal qui a forcé Thiem à servir pour rester dans le set dans le match qui a suivi.

Sentant la pression, l’Autrichien a réussi un revers facile pour tomber 40-15 derrière, repoussant le premier point de set avec un vainqueur de service avant de placer un autre revers dans le filet pour remettre le set à Nadal en un peu moins de trois heures.

Avec l’élan de son côté, Rafa a créé deux chances de pause au début du quatrième set, nié par une frappe puissante de Thiem qui a marqué un coup droit à deux fois, repoussant la troisième chance de pause avec un courageux vainqueur.

L’Autrichien a tenu après avoir forcé une erreur de l’Espagnol, gagnant un coup de pouce massif et refusant deux pauses consécutives de service. Dominic a porté cet avantage vers une pause dans le troisième match suite à un coup droit lâche de Rafa, assurant la troisième pause de service depuis le début de la rencontre qui l’a remis à la place de conduite.

L’Autrichien a cimenté la pause avec un as au quatrième match et Rafa a dû travailler dur pour rester dans le déficit d’une pause, réduisant l’écart à 2-3 avec un vainqueur en coup droit au cinquième match. Thiem a clôturé le sixième match avec une retenue à 15 grâce à un as et Rafa a délivré une retenue de 30-0 grâce à un as pour rester dans un déficit de pause.

Servant dans le huitième match, Dominic a fait exploser un coup droit sur le vainqueur de la ligne, forçant Rafa à servir pour rester dans le tournoi. Éloignant la pression, Nadal ramena le match à la maison à 30 et créa deux chances de pause au retour, saisissant le deuxième après un coup droit sauvage de Thiem pour égaliser le score à 5-5 et rester en lice.

Avec cette nouvelle opportunité, Nadal a tenu le match 11 pour prendre l’avantage avant que l’Autrichien n’attrape le prochain pour mettre en place un bris d’égalité, un match incontournable pour le vainqueur de la Major à 19 reprises. L’Autrichien a commis deux erreurs massives pour prendre un retard de 2-1 dans les premières étapes avant de prendre le contrôle, ouvrant une avance de 5-2 et se rapprochant de la ligne d’arrivée lorsque Rafa a envoyé un revers long.

Un vainqueur de service a poussé le monde non. 5 6-4 devant, gaspillant la première balle de match avec un coup droit terrible qui a fini au milieu du filet. Rafa a sauvé le deuxième avec une attaque bien construite pour égaliser le score à 6-6 et augmenter ce qui avait déjà été un drame incroyable.

Un vainqueur du coup droit après un cordeau chanceux a donné à Thiem un avantage de 7-6 et la troisième balle de match qu’il a saisie lorsque Rafa a marqué un coup droit.