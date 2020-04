Dominic Thiem donne son avis sur l’avenir de la société après le virus

Que fait le numéro trois du tennis masculin pour rester en forme? Comment voyez-vous l’avenir de la société après l’accouchement? Dans une récente interview avec «Red Bull», finaliste final de l’Open d’Australie, l’Autrichien Dominic Thiem, partage sa réalité actuelle, se motivant avec de bons souvenirs dans le circuit et avec l’espoir que la société deviendra bientôt beaucoup plus consciente de son environnement.

Thiem dit que les récents succès le motivent à continuer de faire de l’exercice. “Bien sûr, la situation est complètement nouvelle. Mais j’essaie d’en tirer le meilleur parti. Je me motive chaque jour avec des objectifs que j’ai encore, mais aussi avec les plus belles et meilleures expériences que j’ai eues sur le court de tennis. La dernière expérience incroyable à l’Open d’Australie, il n’y a pas si longtemps. Je suis motivé par ces expériences. C’est extrêmement important pour moi car c’est le seul moyen de m’entraîner à 100% tous les jours. “

Sa routine: entraînement et déconnexion. “Ma routine quotidienne est assez chargée en ce moment. Je dors assez chaque jour. Je me lève et commence à m’entraîner: mon torse, mon estomac, mon dos, le haut de mon corps, mes jambes. Après cela, j’essaie de courir tous les jours aussi. La plupart du temps, cela se terminait relativement tôt, vers 17 ou 18 heures. Ensuite, je fais des appels et je joue à la Playstation avec des amis. “

La société du futur après cette pandémie. “Je suis sûr que nous pouvons tirer des choses positives d’une période difficile comme celle-ci. J’espère que la société apprend de cette situation. Et que nous concluons que trop de mondialisation, si tout devient trop grand et trop rapide, ce n’est tout simplement pas bien. Ni pour la planète, ni pour les personnes ni pour l’environnement. J’espère qu’à l’avenir tout redeviendra normal. “

Les points positifs de votre cadeau: passer plus de temps avec le vôtre. “Maintenant, il y a des choses plus importantes que le tennis ou toute autre chose. C’est la santé des gens. Ce qui me donne de la force, c’est le temps avec mon frère, ma famille et mon chien. Et parler à mes amis. Ce sont des choses Je n’ai pas l’habitude de le faire. Je profite donc un peu de ce temps. “

Une valeur au sein de votre profession de joueur de tennis. “La forme mentale est extrêmement importante, en particulier dans les tournois du Grand Chelem et dans les matchs de top-5 longs. D’une part, la forme mentale vient de l’expérience acquise sur votre parcours. Et d’autre part, j’essaie également de travailler dessus pendant l’entraînement. Si je peux atteindre mes performances à l’entraînement pendant jusqu’à quatre heures, il sera également plus facile de mettre en œuvre mes forces dans le match. L’aspect physique est également très important. Parce que si je sais que je vais à un match en pleine forme et que je peux courir pendant quatre heures ou même cinq heures sans problème, alors je suis mentalement à un niveau supérieur. “

