Dominic Thiem élimine Monfils pour affronter Rafael Nadal

N ° mondial 5 Dominic Thiem a atteint le premier quart de finale de l’Open d’Australie, battant Gael Monfils 6-2, 6-4 6-4 en une heure et 50 minutes pour affronter le numéro un mondial. 1 Rafael Nadal mercredi. Après un début d’année lent à la Coupe ATP, Thiem a trouvé la forme à Melbourne pour assurer la place dans les huit derniers, surmontant un défi difficile contre Alex Bolt et naviguant contre Monfils pour un résultat notable à Melbourne Park.

L’Autrichien n’a perdu que 12 points derrière le tir initial, ne faisant jamais face à un point de rupture et offrant quatre pauses sur 14 occasions de contrôler le tableau d’affichage tout le temps. Maîtrisant bien ses coups, Dominic a frappé 31 gagnants et 19 erreurs non forcées tandis que Gael comptait jusqu’à 26 gagnants et 32 ​​erreurs non forcées, incapable de suivre le rythme de Thiem depuis la ligne de base et de terminer son voyage au quatrième tour.

Monfils a repoussé une chance de pause dans le premier match avec une attaque bien construite, incapable de répéter ces deux matchs plus tard lorsque Thiem l’a cassé pour se déplacer 2-1 devant. S’installant sur un rythme agréable, l’Autrichien produisait un bon jeu de service après l’autre, obtenant une autre pause dans le septième match et clôturant le set avec une pause dans le huitième match pour un 6-2 après 27 minutes.

Le deuxième set a offert neuf prises confortables des deux côtés et une performance fiable au retour de Dominic à 3-3, gagnant une pause lorsque Gael a envoyé une volée large et a tiré un vainqueur du coup droit au dixième match pour forger deux sets pour aimer le plomb après 70 minutes.

Rien n’a changé dans le troisième set également, Dominic statuant sur le terrain à la fois pour le service et le retour, naviguant à travers ses matchs et créant sept chances de pause en trois matchs consécutifs. Le premier dans le match d’ouverture a suffi à le pousser devant suite à une autre erreur de coup droit du Français, perdant les autres opportunités mais ne regardant jamais derrière le tir initial, se déplaçant au-dessus avec un service en plein essor à 5-4 pour place au tour suivant et a opposé Rafael Nadal à la bataille pour la demi-finale.