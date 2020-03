Dominic Thiem et Daniil Medvedev se lient avec la FIFA lors d’une pandémie de coronavirus

La pandémie de coronavirus a complètement retenu les joueurs de tennis des terrains professionnels, et ils semblent profiter de leur hors-saison intempestive pendant la tournée. Dominic Thiem et Daniil Medvedev s’assoient tous les soirs, en respectant les règles de distanciation sociale et passent du temps en jouant à la FIFA.

Daniil Medvedev rejoint Dominic Thiem et le club FIFA de Dennis Novak

De plus, le joueur de tennis autrichien Dennis Novak fait partie de leur équipe. Dennis a mentionné que Medvedev avait récemment rejoint son club FIFA. Apparemment, Medvedev est tombé sur l’histoire Instagram de Dennis (qui était basée sur la composition de leur équipe) et plus tard, le Russe leur a demandé s’il pouvait les rejoindre ou non.

Après être devenu accro au jeu et y avoir joué plusieurs fois, ils ont atteint la ligue 7. Chaque jour, le trio de tennis commence à jouer à FIFA le soir et leur plaisir continue jusqu’à minuit.

Dominic Thiem et Daniil Medvedev

Le numéro cinq mondial Daniil Medvedev joue l’aile gauche, le numéro trois mondial Dominic Thiem joue sur le milieu de terrain et Dennis Novak joue la défense. De plus, Thiem et Alexander Zverev sont en contact pendant leur période de quarantaine à cause de la FIFA. Thiem a invité Sascha à jouer dans son équipe Pro Clubs.

Il y a quelques jours, la machine russe Medvedev s’est engagée en jouant au football.

Pendant ce temps, leur autre collègue Stefanos Tsitsipas est occupé par sa chaîne YouTube pendant la période d’auto-quarantaine. Jeudi, l’arme grecque a publié un flux de 31 minutes de vlog de conscience sur sa chaîne.

Stefanos Tsitsipas

“C’est ce qui vous arrive quand vous êtes en quarantaine pendant si longtemps, vous perdez la tête à un moment donné. Vous commencez juste à parler aux objets », a-t-il dit.

Le monde connaît un moment étrange pour le moment et tout le monde s’est abstenu de son travail régulier. Les gens essaient quelque chose de nouveau pour passer le temps, tout comme les professionnels du tennis.