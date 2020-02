Dominic Thiem et Grigor Dimitrov s’associent pour un doublé à Indian Wells

Dominic Thiem, n ° 4 mondial, et Grigor Dimitrov, champion de la finale de l’ATP Nitto 2017, se sont inscrits pour jouer ensemble en double au Indian Wells Masters. Thiem, 26 et 28 ans, Dimitrov, devrait faire ses débuts en duo car ils n’ont pas joué dans l’équipe.

Thiem et Dimitrov jouent rarement en double, mais ils feront équipe pour jouer en double lors de la première manche des Masters de la saison. Dimitrov a joué des doubles dans deux tournois jusqu’à présent cette saison, tandis que Thiem fera sa première apparition en double de l’année à Indian Wells.

Cependant, Thiem et Dimitrov ne seront pas le duo d’étoiles solitaires dans le désert. Le numéro 7 mondial Alexander Zverev et le triple champion du Grand Chelem Stan Wawrinka ont également participé à l’épreuve de double d’Indian Wells. Zverev, 22 ans et Wawrinka, âgé de 22 et 34 ans, n’ont pas non plus participé à des équipes passées, car ils sont prêts pour un début d’équipe dans le désert.

Zverev et Wawrinka ne jouent pas non plus très souvent en double. Zverev joue en double pour la première fois en 2020 cette semaine à Acapulco avec son frère Mischa Zverev. De l’autre côté, la seule apparition en double de Wawrinka cette année est venue à Doha.