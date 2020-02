Dominic Thiem et son inquiétude à l’ATP 500 Rio Janeiro 2020

Tout autre chose que de voir Dominic Thiem soulevant le trophée qui l’accrédite en tant que champion de ATP 500 Rio de Janeiro 2020 Il sera perçu comme un échec majeur. Ceci est basé sur le rôle de favori clair que l’Autrichien détient, dans un tournoi où aucun joueur parmi les 50 premiers ne peut être mesuré avant la finale. Cependant, ses débuts ont laissé des doutes en ayant besoin de trois manches pour battre Felipe Meligeni, actuellement 341 du classement ATP. Lors d’une conférence de presse, Dominic n’a pas tardé à expliquer les améliorations qu’il avait ressenties et la nécessité d’élever son niveau dans les événements à venir. Thiem a été régulièrement accusé de jouer trop, avec sa prédilection pour jouer un tournoi sur cette tournée sud-américaine à l’honneur.

Beaucoup considèrent qu’un joueur de leur niveau n’a pas à risquer leur intégrité physique en ajoutant des points dans ces tournois et en arrivant à Indian Wells et Miami avec une fatigue physique et mentale. Mais Thiem voit dans ce tournoi une point de pêche possible de le consolider comme alternative principale au pouvoir établi. “Avant d’entrer sur le terrain, j’ai frappé une porte au genou. C’était un coup dur, mais je ne lui ai pas accordé d’importance avant de ressentir une gêne dans le deuxième set. J’avais très peur, j’étais très inquiet, c’est pourquoi j’ai appelé le physio. Mais dans le troisième set je me suis déjà amélioré et je n’ai pas ressenti de douleur “, a expliqué l’Autrichien, dont l’amélioration pourrait être due à la prise d’un anti-inflammatoire, il faudra donc être attentif à son évolution dans les prochaines heures.

“Je pense que le genou ira bien pour le prochain match, mais j’ai encore des choses à améliorer. Aujourd’hui, mon jeu n’a pas fonctionné comme je m’y attendais, j’ai besoin d’élever mon niveau si je veux gagner le tournoi car je serai très sollicité lors de la prochaine rencontre”, a déclaré le qui sera le prochain adversaire de Jaume Munar, spécialiste de l’argile consommé qui pourrait avoir ses options si Dominic n’est pas à 100%. “Nous avons eu un match très difficile l’année dernière et j’anticipe la même chose. Je vais devoir jouer beaucoup mieux”, a déclaré le champion du tournoi en 2017. Il faut noter que s’il remporte le ATP 500 Rio de Janeiro 2020, les conséquences seraient immédiates dans le classement des Dominic Thiem car il dépasserait Roger Federer en troisième position du classement. Le morbo est servi.

