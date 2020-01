Dominic Thiem évalue fortement sa performance contre Gael Monfils

Dominic Thiem, numéro 5 mondial, a hautement apprécié sa performance en huitièmes de finale de l’Open d’Australie après une victoire en deux sets contre le Français Gael Monfils. Thiem, tête de série no 5, a éliminé Monfils 10-2 6-2 6-4 6-4 en 10 heures et 50 minutes de jeu pour se qualifier pour son premier quart de finale à Melbourne Park.

L’Autrichien a revendiqué quatre pauses tout au long du match et n’a jamais fait face à un seul point de rupture en route pour battre le Français. “Je pense que j’ai joué mon meilleur match jusqu’à présent de cet Open d’Australie. Un très, très bon sentiment”, a déclaré Thiem après le match, selon l’ATP Tour.

«Le score semble beaucoup plus facile que le match. Je pense que j’ai eu la chance de faire une pause tôt dans chaque set et j’ai ensuite réussi à bien tenir mon service. Je suis tellement content parce que je suis ici pour la première fois en quart de finale ».

Thiem affronte ensuite Rafael Nadal, tête de série numéro 1, ou Nick Kyrgios, favori de son pays. “Je ne pourrais pas être plus heureux d’avoir terminé, d’être en quart de finale et de regarder ça, me détendre de chez moi. Je suis aussi très excité pour ce match”, a déclaré Thiem.

“Évidemment, ce sera un concours si divertissant ce soir et puis dans deux jours, peu importe à qui je devrai faire face. Je suis donc très excité de regarder ce match et que le meilleur gagne ce soir. ”