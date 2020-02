Dominic Thiem explique comment l’industrie du sport peut aider à protéger la nature

Il y a quelques jours, l’Open de Rio a annoncé que Dominic Thiem était son ambassadeur pour la durabilité de notre nature. Alors que nous sommes sur le point de commencer l’événement, Thiem a parlé de protéger la nature. L’Autrichien avait de bonnes idées pour le faire.

Dominic Thiem a quelques idées

Dominic Thiem est la tête de série n ° 1 et le grand favori sur les courts en terre battue du Rio Open. L’Autrichien a discuté avec le site Web du tournoi de son rôle secondaire lors de l’événement. Parlant de la manière dont il s’est lancé dans la défense de la protection de l’environnement, il a dit ceci.

«À cause de mon éducation. Mes parents se soucient beaucoup de l’environnement et de la faune, alors je me suis aussi impliqué. Et maintenant que je suis un peu célèbre, j’essaie de diffuser de bons messages à mes fans et au monde. “

Oh, il est bien célèbre. Et c’est rafraîchissant de voir un jeune athlète comme lui prendre le relais pour appeler à préserver notre nature. Mais l’Autrichien avait plus à dire que cela. Il a ensuite expliqué comment il essayait de faire sa part pour l’environnement aussi.

«J’essaie d’utiliser moins de plastique dans ma vie quotidienne. Essayez de manger moins de viande et de produits d’origine animale, ce qui, je pense, est important. »

Il a même concédé qu’il ne pouvait pas arrêter de voler en raison de l’horaire intense du tennis professionnel, qui est partout dans le monde. Mais il met un point d’honneur à utiliser un peu moins les voitures.

Dominic Thiem

Passant à la façon dont l’industrie du sport peut aider et faire sa part dans la protection de la planète, il a eu de bonnes idées.

«Je pense que le plus important est de réduire les bouteilles en plastique, de réutiliser les bouteilles en verre, d’utiliser d’énormes distributeurs d’eau. Si chaque événement sportif dans le monde le fait, nous pouvons réduire considérablement la quantité de mauvais plastique. »

Paroles sages du joueur n ° 4 mondial. Alors qu’il s’efforce de faire sa part pour la planète, certains des organisateurs de tournois de tennis travaillent déjà à devenir un événement plus vert. Wimbledon, par exemple, a déjà commencé son voyage vers la transformation en un événement plus vert (jeu de mots voulu?).

En 2019, Wimbledon a cessé d’utiliser des sacs en plastique pour les housses de raquette. Cette simple décision signifiait qu’il y aurait 4 500 sacs en plastique de moins dans le monde.