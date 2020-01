Dominic Thiem, finaliste de l’Open Australia 2020 contre Djokovic

Il existe peu de choses dans la vie plus satisfaisantes que celles de sentir qu’un saut qualitatif a été fait, atteignant un objectif qui n’avait pas été atteint auparavant. C’est ce qu’il a transmis lors d’une conférence de presse Dominic Thiem après avoir disputé, pour la première fois de sa carrière, une finale du Grand Chelem qui n’était pas Roland Garros. Classé par beaucoup comme un spécialiste accompli de l’argile, l’Autrichien a travaillé dur ces dernières années pour améliorer son tennis loin de l’argile et les performances qu’il offre dans le Open d’Australie 2020 atteste de l’efficacité de ce travail. Après avoir remporté quatre manches serrées Alexander Zverev, l’actuel numéro 4 mondial a réfléchi sur ses sentiments et a révélé ses attentes pour la grande finale contre Novak Djokovic.

-Analyse du match contre Zverev. “Il y a eu plusieurs situations clés au cours du match. Je pense que nous avons tous les deux fait un bon match, nous savions que tout serait très serré et que cela se résoudrait dans les moindres détails. Avec 5-4 dans le deuxième set et 4-5 dans le troisième , J’ai réussi à mettre beaucoup d’intensité dans mon jeu et à élever le niveau de mon tennis. Le troisième set était la clé de l’avenir du match et dans le quatrième je me suis vu sans aucune option pour le reste, heureusement, il m’a donné quelques points au tie-break J’ai été courageux dans des moments décisifs et il y a aussi toujours un facteur de chance dans des moments comme ça “, a commenté modestement le finaliste flamboyant.

-Progression en tant que joueur de tennis ces derniers temps. “Le titre à Indian Wells la saison dernière a été un tournant pour moi car il m’a donné beaucoup de confiance quand j’ai pensé que je pouvais faire des choses importantes sur la piste difficile. Puis à l’automne, j’ai aussi fait un grand pas en avant, sur la tournée asiatique, depuis que j’ai augmenté mon agressivité et commencé à dessiner et à soustraire avec une plus grande intelligence. La grande performance que j’ai eue à Londres m’a fait penser que je pouvais faire quelque chose de similaire ici en Australie “, dit un Thiem qui souligne son triomphe sur Rafael Nadal comme quelque chose d’important dans sa carrière. «Gagner Rafa l’autre jour était une énorme exigence physique et mentale. D’autres fois, il m’était arrivé que lorsque je gagnais quelqu’un du Big3, j’avais perdu le prochain match, mais je pense que cette fois-ci, cela m’a aidé à avoir plus d’expérience pour ne pas encourir cela. Aujourd’hui, j’ai beaucoup combattu et j’ai pu sortir du mauvais match que j’ai déployé dans la première demi-heure du match “, a déclaré Dominic.

-Comment il affronte la finale contre Novak Djokovic. “J’ai joué deux matchs très intenses d’affilée, mais je pense que demain je pourrai bien récupérer et être préparé. J’aurai besoin d’un équilibre difficile à réaliser contre Novak. Je sais que je dois prendre des risques et être agressif, mais pas de précipitation. Il est le favori , sans aucun doute, mais je me sens bien, en jouant un grand tennis “, a déclaré un Thiem qui a remporté le Serbe il y a quelques mois à l’O2 Arena. “Je vais regarder ce match pour avoir des idées sur ce que je dois faire. Je devrai jouer à un très haut niveau”, a-t-il déclaré. “Ce n’est pas facile de battre des légendes comme Rafa, Novak ou Roger, mais dans ce tournoi, j’ai le sentiment que j’ai déjà l’expérience nécessaire pour gagner un Grand Chelem et maintenir mon niveau maximum pendant deux semaines”, a déclaré l’Autrichien.

Dominic Thiem Regardez avec optimisme l’événement du dimanche où vous pouvez changer le cours de l’histoire du tennis mondial. Le défi de l’Autrichien à la puissance établie sera une nouvelle tentative de renverser le Big3 et de diriger ce relais générationnel qui a été entrevu depuis longtemps, mais n’a pas pu être certifié dans les épreuves du Grand Chelem. Il Open d’Australie 2020 vivre un épisode vraiment important dans le sport du roi de raquette, avec un Novak Djokovic qui tentera de défendre son statut de champion favori et actuel contre un Thiem plein de confiance.

