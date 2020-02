Dominic Thiem flatte Jaume Munar dans l’ATP 500 Rio Janeiro 2020

Il y a des défaites qui ne laissent pas un goût aussi amer que d’habitude et qui peuvent être érigées à un tournant. Voici comment vous devez interpréter Jaume Munar son duel perdu avant Dominic Thiem au deuxième tour de ATP 500 Rio de Janeiro 2020. L’Autrichien commence comme un favori incontesté du titre dans la ville de Rio, mais il a plus de difficultés que prévu pour respecter ses engagements, faisant preuve d’une grande humilité et de maturité lors de la mise en œuvre du travail sur la piste, quel que soit son adversaire, et reconnaître lors d’une conférence de presse qu’il n’y a pas de match facile et que vous devez élever votre niveau, mais jusqu’à ce que vous l’obteniez, gagner est le seul scénario possible.

Cet événement peut ne pas avoir la fanfare des autres ou être perçu comme un engagement d’une grande pertinence pour Dominique, mais se tester de cette manière et gagner des matchs sans bien jouer, est le meilleur signe que l’Autrichien est prêt à assaillir le pouvoir établi par le Big3. “Tout ce que je veux, c’est gagner. Je ne suis pas à mon meilleur niveau, mais quand cela arrive, l’important est de se battre jusqu’au bout et de trouver des solutions. Ni mon corps ni mon esprit ne sont dans la position idéale pour se battre pour un grand tournoi, mais je suis très fier de ma capacité à combattre sur la piste “, a-t-il expliqué sur le site Web de l’ATP Dominic, qui a la possibilité de quitter Rio de Janeiro Numéro mondial 3.

TIRE, POINT, THIEM – @ TennisTV | @RioOpenOficial | @ThiemDomi pic.twitter.com/69a3s6hJbm

– ATP Tour en espagnol (@ATPTour_ES) 21 février 2020

“Je me sentais très sous pression lors du premier set. Je n’ai pas pu trouver un moyen d’imposer mon style. Heureusement, dans le deuxième set j’ai réussi à élever mon niveau et dans l’échange 1-2, j’ai senti qu’une énergie et un optimisme supplémentaires étaient nécessaires pour faire demi-tour A partir de ce moment-là, j’ai pu mettre plus d’énergie sur la piste et je suis satisfait d’avoir remporté la victoire contre un rival très compliqué “, a déclaré un Thiem qui a fait des merveilles Jaume Munar. “C’est la troisième fois que nous nous affrontons et cela m’a toujours mis en difficulté. Je pense qu’en ce moment son classement (99e au monde) n’honore pas le niveau de tennis qu’il chérit. Il a joué un grand match et ne m’a pas donné de points gratuits”. Dominic Thiem, qui cherchera à continuer de progresser dans le ATP 500 Rio de Janeiro 2020 devant l’italien Gianluca Mager.

