Dominic Thiem: “Je me sens vide en ce moment”

Il ne l’avait pas loin. Dominic Thiem il a obtenu deux sets un avant Djokovic et il semblait qu’aujourd’hui pourrait enfin être le jour où il pourrait augmenter son premier titre du Grand Chelem mais le Serbe l’a retrouvé et lui a laissé du miel sur les lèvres. L’Autrichien était fier du tournoi qu’il a fait et bien qu’il soit triste de la défaite, il repart avec beaucoup de choses positives sur Melbourne.

À propos de sa performance. “J’ai donné tout ce que j’avais. Je ne changerais pas grand-chose à ce que j’ai fait. Novak est l’un des meilleurs de l’histoire et lors d’une finale du Grand Chelem contre lui, les petits détails décident. Que s’est-il passé ce soir, si je peux pour dire quelque chose, j’aurais peut-être pu atteindre le point de rupture que j’avais lorsque j’étais 2-1 dans le quatrième set. Il s’est bien rétabli et a très bien joué après le troisième set. Il y a de petites erreurs, bien sûr, mais tout était très égal. Je ne regrette rien de ce que j’ai fait. “

Ce qu’il pense du partage, c’est avec les Big Three. “Ces gars-là ont pris le tennis à un nouveau niveau, aussi pour moi. C’est incroyable comment les matchs se sont déroulés cette semaine. Super tennis et super spectacle pour les gens. Peut-être qu’à un autre moment, sans eux, il aurait été plus facile de gagner mais Je suis heureux de pouvoir les affronter au plus haut niveau. J’espère gagner mon premier Grand Chelem pendant qu’ils sont actifs car cela compterait beaucoup plus. “

Ce qu’il faut pour les battre en Slam. “Je pense que ce ne sont que de petits détails. Lors des deux dernières finales, nous avons été très proches et nous aurions pu tomber de chaque côté, de Daniil ou du mien. Il n’y a plus rien à dire, peut-être un peu plus de chance. Si j’avais gagné cette pause Il y a peut-être eu un point gagnant en tant que vainqueur. Il faut travailler dur et jouer chaque Slam avec détermination (…) Il est unique dans l’histoire du sport que les trois meilleurs de l’histoire coïncident en même temps. pour le reste. Vous devez gagner au moins deux d’entre eux pour remporter un tel titre et presque tout le monde a échoué dans la tentative, c’est pourquoi c’est si compliqué. “

Comment allez-vous. “Une fois que toute la tension a disparu, je me sens physiquement fatigué. Avant Rafa, j’ai joué un match incroyablement intense et aussi contre Sascha. Aujourd’hui, encore quatre heures de plus. C’est très exigeant. Je me sens vide en ce moment mais c’est comme ça que c’est , Je connais déjà ce sentiment. La même chose m’est arrivée en finale de Paris. Mais je me sens aussi motivé pour revenir au prochain Slam. “

Si vous pensez que ce n’était pas le moment de demander le MTO à Djokovic alors qu’il perdait. “Je n’ai aucun problème avec ça. De toute évidence, il a eu un problème dans le troisième set mais il a bien récupéré. Rien de spécial.”

De quoi êtes-vous le plus fier? “La façon dont j’ai maintenu le niveau et la tension pendant ces deux semaines. Je n’ai pas eu de matchs faciles, surtout depuis les quarts de finale et plus. Gagner Rafa en quatre heures et deux jours plus tard pareil contre Sascha, et encore deux quelques jours plus tard avant Djokovic … maintenant je sais que je peux jouer à un niveau élevé dans tout un Grand Chelem. Je n’ai pas connu de ralentissement et cela me rend fier. “

S’il sentait à tout moment qu’il avait la victoire. “Non, jamais. Si j’avais été deux sets à zéro et 5-1 au-dessus, peut-être oui, mais dans une finale contre Novak, j’étais loin de penser que je l’avais déjà.”

.