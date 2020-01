Dominic Thiem: “Je n’ai pas l’impression d’avoir fait tomber les barrières”

Le jour est venu où Dominic Thiem Il a finalement fait le pas en avant dont il avait besoin pour vaincre quelqu’un comme Nadal dans un dernier tour de Slam et il l’a fait par la grande porte, face à lui dans l’arène de la bataille, sans éviter les longs rallyes et courir comme jamais auparavant, déployant un tennis immense qui en a étonné plus d’un. Son amélioration sur les terrains durs est déjà évidente et peu (ou aucun) peut dire qu’il n’est qu’un joueur de terre battue.

S’il pense que lui et Zverev ont définitivement franchi la barrière. “Je ne pense pas avoir franchi la moindre barrière. Ce n’a été qu’un match épique incroyable. Il a été de très bon niveau de la part des deux, donc je suis très heureux. Je suis pour la première fois en demi-finale de l’Open d’Australie et cette partie est un obstacle mais pour l’autre, l’un des jeunes doit gagner un chelem. Sascha ou moi serons en finale mais il reste encore beaucoup de choses. Dans les autres demi-finales, il y a deux des autres composantes du Big Three et nous aurons encore qui travaillent dur pour abattre cette barrière. “

État d’esprit avec lequel il a affronté le match contre Rafa. “Si vous voulez avoir une chance devant lui, l’un des meilleurs de l’histoire, tout votre tennis doit fonctionner parfaitement. Aussi, bien sûr, le côté défensif. À des moments clés comme celui-ci six égaux lors du dernier bris d’égalité, mon jeu défensif a fonctionné. parfaitement avec ce formidable coup de passe. Il faut quelque chose comme ça pour vaincre des joueurs comme lui. Je pense que j’ai amélioré mon aspect défensif. L’offensive a toujours été l’une de mes forces mais pas tellement la défensive. Il est très important pour moi que sinon J’ai le contrôle du point, pour pouvoir le retourner. “

On parle toujours de son revers mais aujourd’hui sa droite était mortelle. “J’ai toujours aimé ma droite plus que mon revers. Ce sera toujours le coup avec lequel je sens que je peux faire ce que je veux. Le revers qui va à la ligne est plus beau, bien sûr, mais je garde ma droite Je pense que je peux obtenir plus de gagnants, comme aujourd’hui. “

À propos de l’avertissement que Nadal a reçu. “C’est difficile parce que nous venons d’un rallye de 20 coups où nous avons beaucoup couru. Oui, ce sont les règles, mais c’est trop quand vous jouez un tel point. Peut-être que chaque arbitre le comprend différemment mais c’est quelque chose qui peut être discuté.”

De quoi êtes-vous le plus fier? “Je suis très fier de la façon dont je suis resté dans le match après une situation où j’ai pris pour gagner avec 5-4 dans le quatrième set. J’ai jeté ce match avec des erreurs très stupides. Je suis resté dans le match et j’ai joué un bon bris d’égalité. Je suis fier de cela, pour surmonter cette courte période de mauvais jeu. Je suis également fier de la victoire générale. C’est super de pouvoir gagner au numéro 1, c’est une victoire très spéciale. “

À propos de Zverev, son prochain rival. “Nous nous connaissons beaucoup. C’est amusant parce que c’est la première fois que j’atteins une demi-finale du Grand Chelem étant la plus âgée d’entre nous. Nous sommes de grands amis et je suis heureux pour lui, parce qu’il joue très bien. Notre tennis n’a pas de secret pour Nous avons déjà joué tellement de fois … c’est super de se retrouver en demi-finale de l’Open d’Australie. Ce sera un match difficile. Les moments importants seront décidés par peu de choses. J’essaierai de récupérer 100% pour être prêt pour vendredi. “

