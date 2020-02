Dominic Thiem: “Je n’ai pas pu obtenir mon meilleur tennis”

Dominic Thiem Hier soir, il a représenté l’une des pertes les plus incroyables de la saison. L’Autrichien a été surpris en quart de finale de la Rio ATP 500 pour Gianluca Mager, numéro 128 du classement qui, après cette semaine, assure l’accès à ce groupe d’élite qui constitue la centaine d’améliorations de raquette dans le monde. L’Italien a profité d’un moment de faiblesse du runner-up de l’Open d’Australie et a réalisé le miracle: frapper un top10 à la première occasion qui mesurait un joueur de tennis dans cette catégorie. Plus tard, l’élève de Nicolás Massú est passé par une conférence de presse pour expliquer le coup.

«Chaque fois que vous jouez un premier tournoi après un Grand Chelem, c’est toujours un peu exhaustif, il est difficile de remettre le corps sur la bonne voie et de le préparer pour la compétition. Beaucoup plus si vous venez de jouer la finale et que vous devez changer de surface, dans un pays complètement différent. Ce n’est pas facile du tout et en partie à cause de cela, je n’ai pas pu jouer mon meilleur tennis ici, même dans les deux premiers tours », a partagé le joueur de 26 ans, battu tôt par 7-6 et 7-5 contre un Mager. qui n’avait jamais dépassé les huitièmes de finale dans un événement ATP.

La vérité est que Dominic avertissait déjà lors des tours précédents que son niveau sur la piste n’était pas prévu, peut-être lié par les dates et encore loin de raviver cette veine compétitive sur terre battue. Un set a été laissé dans les débuts contre Felipe Meligeni (6-2, 4-6, 6-1) et un autre au deuxième tour contre Jaume Munar (6-7, 6-3, 6-4), assez pour comprendre que ce n’était pas une semaine confortable pour lui. «Avec n’importe quoi, j’ai essayé de me battre jusqu’au bout, le but est maintenant de s’améliorer progressivement, de faire un pas en avant chaque semaine. Aujourd’hui, Gianluca a très bien joué et méritait la victoire, je n’ai pas pu élever mon niveau pour y faire face », a reconnu l’homme qui a raté l’occasion de retirer Federer du n ° 3 mondial.

Bien sûr, Thiem savait se conformer et avancer avec ce qui était là. Avec Mager, par exemple, l’Autrichien a essayé de s’adapter à sa réalité, un effort qu’il n’a pas eu de récompense. «Il y a eu un moment où j’ai senti que je devais changer quelque chose au sujet du match que nous avons joué hier, avant de m’arrêter sous la pluie. Je sentais que je défendais tout le temps, avec peu de puissance dans mes coups. À partir de ce moment, j’ai essayé de jouer un peu plus agressif, de servir / reprendre la balle à certains moments, d’utiliser davantage la tranche pour le mettre en difficulté, mais rien de tout cela n’a fonctionné », a-t-il expliqué avec peu d’espoir.

Une occasion manquée d’ajouter et de porter un nouveau coup dur en 2020, puisque maintenant Dominic regardera les tournois de télévision Dubaï et Acapulco, profitant de cette semaine pour se reposer et arriver de la meilleure façon possible aux 1000 premiers Masters de la saison. Là, encore une fois, vous devez récupérer votre meilleure version en accéléré.

