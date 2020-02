Dominic Thiem lutte contre le monde no. 341 mais reste sur la piste de Roger Federer

La première épreuve de terre battue ATP 500 de la saison se déroule à Rio de Janeiro, avec un solide bassin de joueurs qui se battent pour le titre et 500 points. Le champion d’il y a trois ans, pas de monde. Dominic Thiem est le principal favori, sautant le tournoi ATP 250 de la semaine dernière à Buenos Aires et retournant sur le terrain de Rio pour la première fois depuis la finale de l’Open d’Australie qu’il a perdu contre Novak Djokovic en cinq sets.

Près de Roger Federer sur la liste de classement ATP, Dominic passerait le Suisse et deviendrait le numéro un mondial. 3 pour la première fois de sa carrière s’il atteint la demi-finale au Brésil, désireux de réaliser un autre grand exploit après avoir presque levé la première couronne majeure à Melbourne.

L’Autrichien a dû travailler dur lors du premier match sur Quadra Guga Kuerten, évincant le numéro un mondial. 341 Felipe Meligeni 6-2, 4-6, 6-1 en deux heures et quatre minutes. Meligeni a obtenu un joker pour le tableau principal et l’a utilisé avec les deux mains, prenant le deuxième set avant que Thiem n’augmente son niveau pour éviter un bouleversement massif et la deuxième perte consécutive de premier tour lors de cet événement.

Luttant un peu avec un genou gauche, Dominic a touché 24 vainqueurs et 33 fautes directes, face à une seule chance de pause dans tout l’affrontement et se tenant fort dans les sets qu’il a remportés pour sceller l’affaire et réserver la place dans les 16 derniers.

Le favori a fait un début convaincant, perdant six points derrière le tir initial dans le premier match et s’emparant des pauses dans les matchs six et huit pour un 6-2 après 38 minutes. Meligeni a pulvérisé une erreur de coup droit à 2-3 pour subir une pause amoureuse, tombant un set down suite à une autre pause pour Thiem à 5-2.

Atteignant 80% du premier service, Meligeni a beaucoup mieux joué dans le set numéro deux, repoussant les trois chances de pause et brisant Dominic à 3-3 après une défense impressionnante. Le Brésilien a repoussé un point de rupture avec un beau vainqueur en coup droit croisé lors du match suivant, prenant le set 6-4 lorsque Thiem a envoyé un long coup droit pour produire un décideur.

En l’absence d’erreurs, le double champion de Roland-Garros a rétabli l’ordre et a dominé la course vers la ligne d’arrivée, servant bien dans le set numéro trois et gagnant deux pauses rapides pour prendre un départ gagnant. Felipe a décroché un coup droit longtemps dans le deuxième match pour subir une pause, tombant 4-0 derrière et permettant à Thiem de sceller l’affaire avec un vainqueur de la volée dans le septième match.