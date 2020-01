Dominic Thiem montre la voie du succès du Grand Chelem

Lorsque Dominic Thiem, maintenant âgé de 26 ans, se présente sur le terrain pour affronter Novak Djokovic lors de la finale de l’Open d’Australie, ce sera la troisième fois que l’Autrichien atteint ce stade lors d’un tournoi majeur. À titre de comparaison, au moment où son adversaire avait eu 26 ans, Djokovic avait remporté six titres du Grand Chelem et avait disputé six autres finales, tout en remportant 18 titres Masters 1000 contre celui de Thiem. Les records de Roger Federer et Rafael Nadal à cet âge étaient encore plus impressionnants.

Sur le papier alors, Thiem pourrait sembler avoir échoué. Mais Djokovic, Federer et Nadal ne sont pas seulement des talents générationnels, ils sont des sportifs uniques, poussés chacun vers de plus hauts sommets par les autres. Et tel est leur talent, sans parler de la richesse et des progrès de la médecine qui leur ont permis de prolonger leur carrière, qu’ils ont laissé d’autres patauger dans leur sillage. Andy Murray a réussi à remporter trois tournois majeurs, mais il a perdu en huit finales: trois fois contre Federer et cinq fois contre Djokovic.

Les goûts de Tomas Berdych, Jo-Wilfried Tsonga et David Ferrer, qui auraient certainement remporté des tournois du Grand Chelem à une autre époque, n’ont jamais pu remporter plus d’une finale du Grand Chelem. Thiem est-il un meilleur joueur que ces trois-là? Probablement, mais la différence pourrait bien ne pas être aussi grande qu’il y paraît lorsque leurs parcours respectifs en Grand Chelem et Masters seront comptabilisés à la fin de la carrière de l’Autrichien. À l’ère des Big Three, la patience est la clé et sans faute de leur part, Berdych et Ferrer ont tout simplement manqué de temps tandis que le temps presse rapidement sur Tsonga.

Mais Thiem a montré, grâce à un travail acharné et à la détermination, que des progrès peuvent être réalisés, d’autant plus que les pouvoirs des Trois Grands commencent à décliner. On pensait autrefois que Thiem était un spécialiste de la terre battue, mais sous la tutelle de l’entraîneur Nicolas Massu, il a changé sa mentalité et sa position sur le court, lui permettant de prospérer sur des surfaces plus rapides. Mais cela a été un processus lent pour l’Autrichien, qui n’a fait que son premier quart de finale majeur sur terrain dur à sa dixième tentative.

Bien sûr, son formidable record sur les courts en terre battue lui a donné le temps d’expérimenter. Les succès sur la terre battue ont été essentiels pour aider à maintenir un classement parmi les dix premiers au début de sa carrière, Thiem faisant désormais partie de ce groupe d’élite sans interruption depuis juin 2016. Néanmoins, sa volonté de s’adapter et sa patience dans l’attente des résultats l’a mis en place pour fournir un sérieux défi au trio d’août qui a régné sur le football masculin pendant la majeure partie des deux dernières décennies.

On soupçonne que ni Djokovic ni Nadal ne se sentiront totalement en sécurité dans leur emprise sur leurs titres respectifs de l’Open d’Australie et de l’Open de France, c’est ainsi que l’Autrichien a joué. En effet, il a déjà battu Nadal à Melbourne cette quinzaine, ainsi que battu Djokovic à Roland Garros et Federer à Indian Wells, avant de battre les Suisses et les Serbes lors des finales ATP. Pour Thiem, il ne s’agit désormais plus de savoir s’il réclame son premier Grand Chelem.

Et son exemple est celui que ses jeunes collègues feraient bien de suivre. Thiem est souvent considéré comme un pair des stars de NextGen, Alexander Zverev, qu’il a battu en demi-finale à Melbourne Park, Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev et le duo canadien de Denis Shapovalov et Felix Auger-Aliassime. Mais le numéro 5 mondial est de trois ans l’ancien de Medvedev, le Russe étant le membre le plus âgé de ce groupe. C’est un écart important.

Les stars de NextGen ont clairement un avenir brillant, le succès du Grand Chelem étant susceptible d’être une caractéristique pour la plupart sinon la totalité d’entre elles. Mais cela ne viendra pas facilement et ils subiront des ralentissements de forme. Jusqu’à présent cette année, après un excellent Auger-Aliassime 2019 a semblé qu’il ne pouvait pas acheter une victoire. Daniil Medvedev, finaliste à New York, est tombé au quatrième tour de l’Open d’Australie tandis que le champion des Finales ATP Stefanos Tsitsipas n’est même pas allé aussi loin.

Zverev, cependant, a connu sa propre course à Melbourne Park, atteignant sa première demi-finale majeure. Il l’a fait après une longue période d’incohérence et de lutte, qui a sans doute atteint son point culminant à la Coupe ATP, où l’Allemand n’a pas remporté un seul match et a vu son deuxième service l’abandonner. Malgré cela, son résultat à l’Open d’Australie n’est pas entièrement un éclair dans la casserole. Au contraire, Zverev a fait des progrès lents et réguliers au Majors ces dernières années.

En 2018, il a atteint son premier quart de finale du Grand Chelem à l’Open de France, après avoir éliminé une série de cinq joueurs, et il a soutenu cela un an plus tard à Paris en revenant aux huit derniers. Il a également atteint la quatrième manche à Melbourne Park et à l’US Open la saison dernière. Lentement, mais sûrement, Zverev construisait une base d’expérience et le résultat de cet effort a été sa course vers la demi-finale à Melbourne cette saison. Par coïncidence, ou probablement pas, il est également un ami proche de Thiem.

Photo principale:

Intégrer à partir de .