Dominic Thiem n’est pas encore dans la Ligue des trois grands

L’ancien champion de Roland-Garros Thomas Muster, qui a rejoint l’équipe de Dominic Thiem depuis début janvier, affirme que l’Autrichien n’est pas encore dans la ligue de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic et qu’il doit le faire tour par tour à l’Open d’Australie, qui commence à Melbourne.

S’adressant à DerStandard, Muster dit: “Thiem n’est pas encore dans la ligue de Nadal, Djokovic ou Federer. Par conséquent, vous ne pouvez pas planifier le triomphe (victoire en Grand Chelem), vous devez jouer tour après tour. S’il augmente à chaque match et tout sinon, beaucoup est possible.

Mais Dominic n’est pas un favori de l’Open d’Australie. Outre le grand trio, il y en a aussi d’autres comme Medvedev et Tsitsipas. Un quart de finale est un bon objectif. “S’exprimant sur ce que Thiem doit faire pour faire passer son jeu au niveau supérieur, Muster dit qu’il n’en discutera pas publiquement.

“Je ne discuterai jamais de cela publiquement, je le discute en interne. Je le sais, mais je ne le trompe pas, ce n’est pas ma façon. Peu importe ce que je crois. Je ne donnerai pas non plus beaucoup d’entretiens, coach Nicolas Massu et son père Wolfgang Thiem le feront.

Je fais mon travail, je veux apporter mes connaissances aussi bien et directement que possible. Des améliorations ont déjà eu lieu, surtout depuis la victoire à Vienne. Il y a eu une augmentation des performances au cours des quatre dernières semaines.

Le reste viendra. “L’ancien n ° 1 mondial a déclaré qu’il avait également reçu plusieurs offres de coaching auparavant, mais il ne travaille qu’avec Thiem car il aimerait qu’un autre Autrichien remporte un Grand Chelem et devienne n ° mondial.

1. “Dominic est le seul joueur pour lequel je suis prêt. J’ai toujours eu des offres, toutes que j’ai rejetées. Si j’ai la chance d’aider un Autrichien afin qu’il remporte un Grand Chelem, devienne peut-être numéro un, alors c’est un motif.

Je vois Dominic comme un joueur qui peut faire beaucoup mieux que je ne l’ai jamais été. Mais ce n’est pas le cas que tout change du jour au lendemain, et Thiem remporte la série 1000 et le Grand Chelem. Il faut inoculer les choses, les orienter dans la bonne direction.

Il fait les choses assez rapidement. Mais les autres travaillent aussi dur et ont de bons entraîneurs. “Enfin, Muster pense également que quelqu’un d’autre que Federer, Nadal et Djokovic va gagner un Grand Chelem en 2020 et que Thiem n’est que l’un des cinq ou six joueurs qui peuvent gagner un Chelem en 2020 à côté des Big Three.