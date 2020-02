Dominic Thiem obtient une nouvelle reconnaissance, devient ambassadeur pour …

Le joueur de tennis autrichien Dominic Thiem a été nommé nouvel ambassadeur de la durabilité de la nature par le Rio Open, selon l’Indian Express. Thiem, qui a atteint la finale de l’Open d’Australie à Melbourne et a perdu en cinq sets contre Novak Djokovic, est la tête de série de l’Open de Rio.

Parlant de son rôle d’ambassadeur, Thiem dit: «À cause de mon éducation. Mes parents se soucient beaucoup de l’environnement et de la faune, alors je me suis aussi impliqué. Et maintenant que je suis un peu célèbre, j’essaie de diffuser de bons messages à mes fans et au monde.

J’essaie d’utiliser moins de plastique dans ma vie quotidienne. Essayez de manger moins de viande et de produits d’origine animale, ce qui, je pense, est important. Je pense que le plus important est de réduire les bouteilles en plastique, de réutiliser les bouteilles en verre, d’utiliser d’énormes distributeurs d’eau.

Si chaque événement sportif dans le monde le fait, nous pouvons réduire considérablement la quantité de mauvais plastique ». Alors que Roger Federer, une autre star du tennis, est attaquée par des militants du climat, Thiem a déclaré qu’il ne pouvait probablement pas voler en raison de sa profession de joueur de tennis, mais a convenu que l’utilisation des voitures devrait être réduite dans la mesure du possible.

Mercredi, Thiem jouera son premier match du tournoi contre Felipe Meligeni Alves. L’Autrichien a perdu au premier tour ici l’an dernier contre Laslo Dere au premier tour et en quart de finale de l’épreuve de 2018 contre Fernando Verdasco, mais a remporté cette épreuve en 2017.