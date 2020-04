Dominic Thiem ou Stefanos Tsitsipas

Matteo Berrettini, l’un des principaux talents dévoilés en 2019 sur le circuit ATP, a parlé des joueurs de la prochaine génération lors d’une interview avec beIN SPORTS. Dans la vidéo que la chaîne sportive a partagée sur les réseaux sociaux, l’Italien compare les jeunes de l’ATP Tour et admet que certains sont meilleurs que d’autres.

Il a même donné son idée du joueur idéal. “Parmi les jeunes de la Next Gen, Tsitsipas est le plus talentueux”, a déclaré Berrettini. “C’est un attaquant. Il aime aller au filet, il est assez précis avec son service.

Il est le plus jeune mais aussi légèrement le plus talentueux. Zverev est plus jeune que moi, mais il a déjà disputé des finales et remporté le Masters 1000. Le tennis lui a déjà beaucoup apporté et il a toutes les armes de la nouvelle génération: service, revers et bonne mobilité malgré sa grande taille.

Ce sont tous des joueurs très complets, mais le joueur idéal à mon avis serait entre Tsitsipas et Thiem. “Mais l’Italien admire également des joueurs extérieurs à la Next Gen. Dans un Instagram Live, il avait admis que” Roger [Federer] c’est le tennis.

Il peut faire ce qu’il veut. Il est si facile. Il est mon idole. Et je peux parler de lui pendant deux jours. Il donne l’impression qu’il est né comme ça. “Berrettini a récemment eu 24 ans et est, comme tout autre joueur professionnel, en arrêt à la maison en raison de la pandémie de coronavirus.

L’ATP et la WTA ont prolongé la suspension de Tours jusqu’en juillet au moins, mais de nombreux initiés pensent que la saison de tennis 2020 est toujours en danger au-delà de cette date.